كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

- -
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

مواعيد مباريات اليوم.. الزمالك وسموحة ضمن 4 مواجهات في كأس رابطة الأندية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:36 ص 25/12/2025
مباراة الزمالك وسموحة

الزمالك وسموحة

تشهد اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، إقامة بعض المباريات على مستوى كأس رابطة الأندية، والتي يأتي على رأسها لقاء الزمالك وسموحة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفي نفس الجولة، يلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي، والمصري أمام حرس الحدود، والجونة ضد البنك الأهلي.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى 11 من الدوري السعودي، حيث تقام 3 مباريات مساء اليوم.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

كأس رابطة الأندية

المصري - حرس الحدود - الساعة 5 مساءً - أون سبورت1

الجونة - البنك الأهلي - الساعة 5 مساءً - أون سبورت2

الزمالك - سموحة - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1

بيراميدز - الإسماعيلي - الساعة 8 مساءً - أون سبورت 2

الدوري السعودي

الفيحاء - الحزم - الساعة 4:50 مساءً - ثمانية2

الرياض - الاتفاق - الساعة 7:30 مساءً - ثمانية2

نيوم - النجمة - الساعة 7:30 مساءً - ثمانية1.

الزمالك الدوري السعودي الإسماعيلي سموحة مباريات اليوم بيراميدز جدول مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم

