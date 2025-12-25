تشهد اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، إقامة بعض المباريات على مستوى كأس رابطة الأندية، والتي يأتي على رأسها لقاء الزمالك وسموحة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفي نفس الجولة، يلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي، والمصري أمام حرس الحدود، والجونة ضد البنك الأهلي.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى 11 من الدوري السعودي، حيث تقام 3 مباريات مساء اليوم.

وإليكم أبرز المباريات

كأس رابطة الأندية

المصري - حرس الحدود - الساعة 5 مساءً - أون سبورت1

الجونة - البنك الأهلي - الساعة 5 مساءً - أون سبورت2

الزمالك - سموحة - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1

بيراميدز - الإسماعيلي - الساعة 8 مساءً - أون سبورت 2

الدوري السعودي

الفيحاء - الحزم - الساعة 4:50 مساءً - ثمانية2

الرياض - الاتفاق - الساعة 7:30 مساءً - ثمانية2

نيوم - النجمة - الساعة 7:30 مساءً - ثمانية1.