يستعد نادي الزمالك لخوض ثالث مبارياته في بطولة كأس الرابطة، أمام نادي سموحة.

ويلعب الزمالك مع سموحة، مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر.

وكان نادي الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تنطلق أحداث مباراة الزمالك وسموحة في كأس الرابطة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك وسموحة، عبر قناة "أون سبورت 1".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع النادي المصري البورسعيدي.

