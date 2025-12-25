المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

- -
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس الرابطة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:06 ص 25/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

الزمالك

يستعد نادي الزمالك لخوض ثالث مبارياته في بطولة كأس الرابطة، أمام نادي سموحة.

ويلعب الزمالك مع سموحة، مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر.

وكان نادي الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تنطلق أحداث مباراة الزمالك وسموحة في كأس الرابطة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك وسموحة، عبر قناة "أون سبورت 1".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع النادي المصري البورسعيدي.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك سموحة كأس الرابطة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg