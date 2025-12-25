استقر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة سموحة في كأس الرابطة.

ويلعب الزمالك مع سموحة، مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر.

وكان نادي الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة

يشهد تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة، عودة ناصر ماهر إلى التشكيل الأساسي بعدما غاب عن مواجهة حرس الحدود الماضية.

وسيُجري عبد الرؤوف، تغييراً على خط الدفاع بالدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيمن بدلاً من بارون أوشينج.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.