المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

- -
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة ناصر ماهر.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في كأس الرابطة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:05 م 25/12/2025
الزمالك

الزمالك

استقر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة سموحة في كأس الرابطة.

ويلعب الزمالك مع سموحة، مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر.

وكان نادي الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة

يشهد تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة، عودة ناصر ماهر إلى التشكيل الأساسي بعدما غاب عن مواجهة حرس الحدود الماضية.

وسيُجري عبد الرؤوف، تغييراً على خط الدفاع بالدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيمن بدلاً من بارون أوشينج.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك سموحة كأس الرابطة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg