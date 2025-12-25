المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

0 0
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس الرابطة المصرية

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:44 م 25/12/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة اليوم ضد الإسماعيلي، في إطار مواجهات كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية المحترفة

تشكيل شباب بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف شرقية - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على دكة البدلاء:

زياد برازيلي - مروان عصام - أحمد شد - أحمد فكري - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - يحيى محمد

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب إسلام كاظم، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي كأس الرابطة المصرية شباب بيراميدز

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

