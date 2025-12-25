أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة، مساء اليوم الخميس، في بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويلعب الزمالك مع سموحة، في الثامنة مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، بدأ سموحة مشواره بالخسارة أمام زد بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري.

ويشهد تشكيل الزمالك عودة محمد عواد كأساسي على حساب مهدي سليمان، ويشارك عمر جابر أيضًا بدلًا من بارون أوشينج.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

وجاء تشكيل الزمالك ضد سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "مهدي سليمان، محمد إبراهيم، بارون أوشينج، ناصر ماهر، أنس وائل، السيد أسامة، محمد حمد، ناصر منسي، وعدي الدباغ".