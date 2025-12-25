المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

0 0
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

تشكيل الزمالك.. محمد عواد وعمر جابر أساسيان.. وثلاثي هجومي أمام سموحة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:57 م 25/12/2025 تعديل في 07:22 م
غرفة ملابس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود

الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة، مساء اليوم الخميس، في بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويلعب الزمالك مع سموحة، في الثامنة مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، بدأ سموحة مشواره بالخسارة أمام زد بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري.

ويشهد تشكيل الزمالك عودة محمد عواد كأساسي على حساب مهدي سليمان، ويشارك عمر جابر أيضًا بدلًا من بارون أوشينج.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

وجاء تشكيل الزمالك ضد سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "مهدي سليمان، محمد إبراهيم، بارون أوشينج، ناصر ماهر، أنس وائل، السيد أسامة، محمد حمد، ناصر منسي، وعدي الدباغ".

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

