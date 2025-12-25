المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 1
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الانتصار الأول للدراويش.. الإسماعيلي يهزم بيراميدز بثلاثية في كأس الرابطة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:41 م 25/12/2025 تعديل في 10:00 م
مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي

حقق نادي الإسماعيلي فوزه الأول، في نسخة الموسم الجاري، من بطولة كأس الرابطة، على حساب مضيفه بيراميدز، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة المحلية.

وتقدم الإسماعيلي مبكرًا بأقدام الظهير عبد الكريم مصطفى، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيراميدز بداعي وجود لمسة يد على مدافع الإسماعيلي في الدقيقة 16، لكنه عاد وألغى قراره بعد العودة لتقنية الفيديو. 

وعزز الإسماعيلي تقدمه في الدقيقة 38، بالهدف الثاني عن طريق لاعبه نادر فرج، بعد تمريرة متقنة من زميله خالد النبريص، عقب هفوة من دفاع بيراميدز.

وعاد نادر فرج ليسجل الهدف الثالث لصالح الدراويش والثاني له، بالطريقة ذاتها، من صناعة خالد النبريص، في الدقيقة 40.

 

وأكمل نادي الإسماعيلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70، بعد طرد لاعب خط الوسط محمد حسن.

وقلص بيراميدز الفارق بأقدام اللاعب الناشئ يوسف فؤاد في الدقيقة 79، لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه من الهزيمة الثالثة على التوالي في البطولة.

 

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي بيراميدز كأس الرابطة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg