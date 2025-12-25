حقق نادي الإسماعيلي فوزه الأول، في نسخة الموسم الجاري، من بطولة كأس الرابطة، على حساب مضيفه بيراميدز، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة المحلية.

وتقدم الإسماعيلي مبكرًا بأقدام الظهير عبد الكريم مصطفى، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيراميدز بداعي وجود لمسة يد على مدافع الإسماعيلي في الدقيقة 16، لكنه عاد وألغى قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعزز الإسماعيلي تقدمه في الدقيقة 38، بالهدف الثاني عن طريق لاعبه نادر فرج، بعد تمريرة متقنة من زميله خالد النبريص، عقب هفوة من دفاع بيراميدز.

وعاد نادر فرج ليسجل الهدف الثالث لصالح الدراويش والثاني له، بالطريقة ذاتها، من صناعة خالد النبريص، في الدقيقة 40.

وأكمل نادي الإسماعيلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70، بعد طرد لاعب خط الوسط محمد حسن.

وقلص بيراميدز الفارق بأقدام اللاعب الناشئ يوسف فؤاد في الدقيقة 79، لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه من الهزيمة الثالثة على التوالي في البطولة.