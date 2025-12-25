زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة بيراميدز والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة كأس رابطة الأندية.

أحداث المباراة

بداية اللقاء

جووووول.. الإسماعيلي يتقدم مبكرًا بأقدام الظهير عبد الكريم مصطفى، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيراميدز بداعي وجود لمسة يد على مدافع الإسماعيلي في الدقيقة 16، لكنه عاد وألغى قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

جووووول.. الإسماعيلي يعزز تقدمه في الدقيقة 38، بأقدام لاعبه نادر فرج، بعد تمريرة متقنة من زميله خالد النبريص، عقب هفوة من دفاع بيراميدز.

جووووول.. نادر فرج يعود ويسجل الهدف الثالث لصالح الدراويش بالطريقة ذاتها، من صناعة خالد النبريص.

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

تشكيل شباب بيراميدز أمام الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم، على أرضية استاد السلام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف شرقية - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على دكة البدلاء: زياد برازيلي - مروان عصام - أحمد شد - أحمد فكري - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - يحيى محمد

وفي المقابل يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي

خط الوسط: محمد حسن، عبد الرحمن كتكوت، إريك تراوري

خط الهجوم: مروان حمدي، خالد النبريصي، نادر فرج

ويجلس على الدكة: عبد الرحمن محروس، حسن منصور، عمر القط، محمد سمير، محمود أوتاكا، عبد الله حسن، محمد وجدي، حسن صابر، أنور عبد السلام.