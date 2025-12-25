المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

0 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 0
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

كأس الرابطة.. بيراميدز 0-3 الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:41 م 25/12/2025 تعديل في 09:06 م
بيراميدز والإسماعيلي

بيراميدز ضد الإسماعيلي - صورة أرشيفية

زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة بيراميدز والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة كأس رابطة الأندية.

أحداث المباراة

بداية اللقاء

جووووول.. الإسماعيلي يتقدم مبكرًا بأقدام الظهير عبد الكريم مصطفى، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيراميدز بداعي وجود لمسة يد على مدافع الإسماعيلي في الدقيقة 16، لكنه عاد وألغى قراره بعد العودة لتقنية الفيديو. 

جووووول.. الإسماعيلي يعزز تقدمه في الدقيقة 38، بأقدام لاعبه نادر فرج، بعد تمريرة متقنة من زميله خالد النبريص، عقب هفوة من دفاع بيراميدز.

جووووول.. نادر فرج يعود ويسجل الهدف الثالث لصالح الدراويش بالطريقة ذاتها، من صناعة خالد النبريص.

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

تشكيل شباب بيراميدز أمام الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم، على أرضية استاد السلام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف شرقية - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على دكة البدلاء: زياد برازيلي - مروان عصام - أحمد شد - أحمد فكري - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - يحيى محمد

وفي المقابل يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي

خط الوسط: محمد حسن، عبد الرحمن كتكوت، إريك تراوري

خط الهجوم: مروان حمدي، خالد النبريصي، نادر فرج

ويجلس على الدكة: عبد الرحمن محروس، حسن منصور، عمر القط، محمد سمير، محمود أوتاكا، عبد الله حسن، محمد وجدي، حسن صابر، أنور عبد السلام.

الإسماعيلي بيراميدز كأس الرابطة

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

