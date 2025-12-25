حقق فريق المصري الفوز على حرس الحدود بنتيجة 1-0، اليوم الخميس، ببطولة كأس الرابطة المصرية لموسم "2025-2026".

وأقيمت مباراة المصري ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

وسجل المصري هدف المباراة الوحيد عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 88.

ورفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بكأس الرابطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز السابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

وتضم المجموعة الثالثة بكأس الرابطة كل من المصري، الزمالك، الاتحاد السكندري، زد، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، وحرس الحدود.

وتقام مباراة أخرى بنفس المجموعة في وقت لاحق من اليوم الخميس بين الزمالك وضيفه سموحة.

