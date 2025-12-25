المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

0 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 0
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

مجموعة الزمالك.. المصري يبتعد بالصدارة بفوز قاتل على حرس الحدود بكأس الرابطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:48 م 25/12/2025
المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي

حقق فريق المصري الفوز على حرس الحدود بنتيجة 1-0، اليوم الخميس، ببطولة كأس الرابطة المصرية لموسم "2025-2026".

وأقيمت مباراة المصري ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

وسجل المصري هدف المباراة الوحيد عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 88.

ورفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بكأس الرابطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز السابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

وتضم المجموعة الثالثة بكأس الرابطة كل من المصري، الزمالك، الاتحاد السكندري، زد، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، وحرس الحدود.

وتقام مباراة أخرى بنفس المجموعة في وقت لاحق من اليوم الخميس بين الزمالك وضيفه سموحة.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

 

الزمالك حرس الحدود المصري البورسعيدي كأس الرابطة ترتيب كأس الرابطة

