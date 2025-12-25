تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة الأولى في كأس الرابطة المصرية هذا الموسم بعد الخسارة من سموحة بنتيجة 1-0، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد سموحة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

تشكيل مباراة الزمالك وسموحة

دخل الزمالك مباراة سموحة بتشكيلة مكونة من: "محمد عواد - أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر - محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد - أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا".

وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "مهدي سليمان، محمد إبراهيم، بارون أوشينج، ناصر ماهر، أنس وائل، السيد أسامة، محمد حمد، ناصر منسي، وعدي الدباغ".

وجاء تشكيل سموحة كالتالي: "أحمد ميهوب، هشام حافظ، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي، عمرو السيسي، سمير فكري،خالد الغندور، محمد كونيه، عبده يحيى، حسام أشرف".

تفاصيل المباراة:

بدأت الخطورة مبكرًا من جانب سموحة بعدما أهدر هدفا في الدقيقة 3 بعد تسديدة من سمير فكري داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها ببراعة محمد عواد ثم ارتدت إلى حسام أشرف سددها ولكن تصدى مرة أخرى محمد عواد حارس الزمالك.

عواد يتصدى لانفراد وينقذ الزمالك من الهدف الأول pic.twitter.com/Ux6cNA3hKx — ON Sport (@ONTimeSports) December 25, 2025

وحاول الزمالك في الدقيقة 5 بكرة عرضية عن طريق خوان بيزيرا ولكن دفاع سموحة أبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 9 أرسل سمير فكري كرة عرضية وقابلها حسام أشرف برأسية رائعة ولكن اصطدمت الكرة في العارضة، ليضيع هدفا محققا على سموحة.

واستمرت خطورة سموحة، ففي الدقيقة 15 نفذ خالد الغندور ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة من عبده يحيى ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وأهدر الزمالك هدف التقدم في الدقيقة 29 بعدما نفذ أحمد شريف ضربة ثابتة ولكن ارتدت من العارضة.

وأطلق عمرو ناصر مهاجم الزمالك تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32 ولكن تصدى لها حارس سموحة أحمد ميهوب وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 40 نجح سموحة أن يفتتح التسجيل بعد تسديدة رائعة لحسام أشرف سكنت شباك محمد عواد، ليتقدم الفريق السكندري على الزمالك بنتيجة 1-0.

حسام أشرف من لمسة واحدة ويرفض الاحتفال.. الهدف الأول لـ سموحة في شباك الزمالك pic.twitter.com/LqGeU4MI3l — ON Sport (@ONTimeSports) December 25, 2025

وشهدت الدقيقة 43 كرة عرضية من حسام أشرف قابلها خالد الغندور بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم سموحة على الزمالك بنتيجة 1-0.

بدأ الشوط الثاني بخطورة من سموحة بعدما نفذ خالد الغندور كرة عرضية وذهبت إلى سمير فكري الذي سدد ولكن تصدى لها الحارس محمد عواد.

وحاول بيزيرا في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 66 سدد أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب الزمالك كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن ارتدت من العارضة.

ونفذ سموحة ركلة حرة عن طريق صامويل أمادي والذي سدد الكرة مباشرة ولكن تصدى محمد عواد ببراعة وذلك في الدقيقة 72.

وأهدر سموحة هدفا بغرابة في الدقيقة 85 بعد انفراد من صامويل أمادي بعد خروج خاطئ من محمد عواد وانتهت الهجمة بتسديدة بجانب القائم الأيمن إلى خارج الملعب.

وانتهت أحداث المباراة بفوز سموحة على الزمالك بنتيجة 1-0 في كأس الرابطة.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز سموحة على الزمالك

بهذه النتيجة (1-0) توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، ثم خسر من سموحة بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، حصد سموحة فوزه الأول، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.