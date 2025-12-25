المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الرابطة.. الزمالك 0-1 سموحة.. الشوط الثاني (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:51 م 25/12/2025 تعديل في 09:18 م
الزمالك وسموحة

الزمالك وسموحة

زوار "يلا كورة" الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وسموحة، مساء اليوم الخميس، في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وانطلقت مباراة الزمالك مع سموحة على استاد المقاولون العرب في الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، بدأ سموحة مشواره بالخسارة أمام زد بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري.

ويشهد تشكيل الزمالك عودة محمد عواد كأساسي على حساب مهدي سليمان، ويشارك عمر جابر أيضًا بدلًا من بارون أوشينج.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

ودخل الزمالك مباراة سموحة بتشكيلة مكونة من: "محمد عواد - أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر - محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد - أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا".

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "مهدي سليمان، محمد إبراهيم، بارون أوشينج، ناصر ماهر، أنس وائل، السيد أسامة، محمد حمد، ناصر منسي، وعدي الدباغ".

وجاء تشكيل سموحة كالتالي: "أحمد ميهوب، هشام حافظ، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي، عمرو السيسي، سمير فكري،خالد الغندور، محمد كونيه، عبده يحيى، حسام أشرف".

تابعوا معنا أحداث المباراة:

بدأت الخطورة مبكرًا من جانب سموحة بعدما أهدر هدفا في الدقيقة 3 بعد تسديدة من سمير فكري داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها ببراعة محمد عواد ثم ارتدت إلى حسام أشرف سددها ولكن تصدى مرة أخرى محمد عواد حارس الزمالك.

وحاول الزمالك في الدقيقة 5 بكرة عرضية عن طريق خوان بيزيرا ولكن دفاع سموحة أبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 9 أرسل سمير فكري كرة عرضية وقابلها حسام أشرف برأسية رائعة ولكن اصطدمت الكرة في العارضة، ليضيع هدفا محققا على سموحة.

واستمرت خطورة سموحة، ففي الدقيقة 15 نفذ خالد الغندور ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة من عبده يحيى ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وأهدر الزمالك هدف التقدم في الدقيقة 29 بعدما نفذ أحمد شريف ضربة ثابتة ولكن ارتدت من العارضة.

وأطلق عمرو ناصر مهاجم الزمالك تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32 ولكن تصدى لها حارس سموحة أحمد ميهوب وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 40 نجح سموحة أن يفتتح التسجيل بعد تسديدة رائعة لحسام أشرف سكنت شباك محمد عواد، ليتقدم الفريق السكندري على الزمالك بنتيجة 1-0.

وشهدت الدقيقة 43 كرة عرضية من حسام أشرف قابلها خالد الغندور بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم سموحة على الزمالك بنتيجة 1-0.

بدأ الشوط الثاني بخطورة من سموحة بعدما نفذ خالد الغندور كرة عرضية وذهبت إلى سمير فكري الذي سدد ولكن تصدى لها الحارس محمد عواد.

مباراة الزمالك القادمة
