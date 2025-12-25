المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
التعادل يحسم مباراة الجونة والبنك الأهلي في كأس الرابطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:15 م 25/12/2025
البنك الأهلي والجونة

البنك الأهلي والجونة

حسم التعادل الإيجابي مباراة الجونة والبنك الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت مباراة الجونة والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الرابطة لموسم "2025-2026".

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 44 عن طريق أحمد أمين أوفا من ضربة جزاء، فيما أدرك أحمد جمال التعادل للجونة في الدقيقة 65.

ورفع الجونة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بكأس الرابطة، فيما وصل رصيد البنك الأهلي إلى خمس نقاط.

وتضم المجموعة الثانية بكأس الرابطة كل من "الجونة، بتروجيت، البنك الأهلي، وادي دجلة، الإسماعيلي، مودرن سبورت، بيراميدز".

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

 

 

البنك الأهلي الجونة كأس الرابطة مباريات كأس الرابطة

