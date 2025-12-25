حسم التعادل الإيجابي مباراة الجونة والبنك الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت مباراة الجونة والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الرابطة لموسم "2025-2026".

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 44 عن طريق أحمد أمين أوفا من ضربة جزاء، فيما أدرك أحمد جمال التعادل للجونة في الدقيقة 65.

ورفع الجونة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بكأس الرابطة، فيما وصل رصيد البنك الأهلي إلى خمس نقاط.

وتضم المجموعة الثانية بكأس الرابطة كل من "الجونة، بتروجيت، البنك الأهلي، وادي دجلة، الإسماعيلي، مودرن سبورت، بيراميدز".

