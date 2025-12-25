المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

0 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 0
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سجل ولم يحتفل.. حسام أشرف يمنح سموحة تقدمًا ثمينًا أمام الزمالك (فيديو)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:53 م 25/12/2025 تعديل في 09:06 م
حسام أشرف

حسام أشرف

تمكن حسام أشرف من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق سموحة، في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تجمع بينهما ببطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ويلتقي الزمالك مع سموحة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة كأس الرابطة المصرية، على أرضية ملعب "عثمان أحمد عثمان".

حسام أشرف يباغت الزمالك بهدف أول

تمكن حسام أشرف لاعب سموحة من هز شباك الزمالك بالهدف الأول، خلال الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول للمباراة، بعد تسديدة يسارية رائعة.

ورفض حسام أشرف الاحتفال عقب إحراز هدفه في شباك الفارس الأبيض، الذي يعتبر أحد ناشئيه، مظهرًا الاحترام لنادي طفولته.

وكان الزمالك بدأ مشواره في بطولة كأس الرابطة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، بدأ سموحة مشواره بالخسارة أمام زد بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري.

ودخل الزمالك مباراة سموحة بتشكيلة مكونة من: "محمد عواد - أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر - محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد - أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا".

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي: "أحمد ميهوب، هشام حافظ، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي، عمرو السيسي، سمير فكري،خالد الغندور، محمد كونيه، عبده يحيى، حسام أشرف".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك سموحة حسام أشرف كأس الرابطة المصرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg