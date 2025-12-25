تمكن حسام أشرف من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق سموحة، في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تجمع بينهما ببطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ويلتقي الزمالك مع سموحة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة كأس الرابطة المصرية، على أرضية ملعب "عثمان أحمد عثمان".

حسام أشرف يباغت الزمالك بهدف أول

تمكن حسام أشرف لاعب سموحة من هز شباك الزمالك بالهدف الأول، خلال الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول للمباراة، بعد تسديدة يسارية رائعة.

حسام أشرف من لمسة واحدة ويرفض الاحتفال.. الهدف الأول لـ سموحة في شباك الزمالك pic.twitter.com/LqGeU4MI3l — ON Sport (@ONTimeSports) December 25, 2025

ورفض حسام أشرف الاحتفال عقب إحراز هدفه في شباك الفارس الأبيض، الذي يعتبر أحد ناشئيه، مظهرًا الاحترام لنادي طفولته.

وكان الزمالك بدأ مشواره في بطولة كأس الرابطة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، بدأ سموحة مشواره بالخسارة أمام زد بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري.

ودخل الزمالك مباراة سموحة بتشكيلة مكونة من: "محمد عواد - أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر - محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد - أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا".

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي: "أحمد ميهوب، هشام حافظ، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي، عمرو السيسي، سمير فكري،خالد الغندور، محمد كونيه، عبده يحيى، حسام أشرف".