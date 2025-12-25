تلقى فريق الزمالك خسارة أمام سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وسجل سموحة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40، عن طريق حسام أشرف بتسديدة قوية سكنت شباك حارس الزمالك محمد عواد، ليمنح الفريق السكندري ثلاث نقاط ثمينة.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

في المقابل، بدأ سموحة مشواره بالخسارة أمام زد بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري قبل أن يحقق فوزه الأول على حساب الزمالك.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة الزمالك كاملًا، اضغط هنا.

المباراة المقبلة للزمالك

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مهمة في بطولة كأس مصر، مساء الخميس 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة، حيث يلتقي مع بلدية المحلة.

ومن المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة، بعد تأهله على حساب أبو قير للأسمدة.

