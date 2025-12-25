أعرب محمد عبد الله، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالحصول على ثقة الجهاز الفني بالمشاركة في المباريات الماضية، مؤكدًا أن الأحمر ‏يعطي فرصة كبيرة للاعبين الشباب، ويعمل على تجهيزهم ليكونوا نواة لمستقبل الفريق الأول.

وقال محمد عبد الله في تصريحات رسمية: "بطولة كأس عاصمة مصر تعد فرصة جيدة لمشاركة اللاعبين بشكل أكبر بالمباريات، ولهذا نعمل بكل قوة على تثبيت أقدامنا وتقديم كل ما يمكن للفريق.. اللاعبون الكبار كعادتهم يقدمون لنا الدعم والمساندة ‏منذ اليوم الأول، وبالتأكيد اللعب مع الفريق الأول مختلف تمامًا عن التواجد في قطاع الناشئين ويحتاج إلى شخصية قوية، خاصة أن ‏ارتداء قميص الأهلي يفرض اختلافًا كبيرًا عن أي مكان آخر".

وأضاف: "منذ اليوم الأول في قطاع الناشئين ووصولًا إلى الفريق الأول نتعلم أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز فقط وحصد البطولات.. لا ‏يوجد لدينا خيار سوى تقديم كل ما لدينا بالمباريات وهو أمر يردده لنا اللاعبون الكبار خلال التدريبات، وكل مباراة تمثل لنا الكثير".

وتابع: "النادي يعمل على تجهيز قاعدة قوية من الشباب ومنحها الفرصة.. على الصعيد الشخصي أنا متواجد مع الفريق الأول منذ 3 مواسم، ‏وهناك عمل مستمر معي لكي أتطور ويكون لي دور أكبر مع الفريق، أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد ظهور مزيد ‏من الأسماء في ظل الاهتمام الكبير من جانب الجهاز الفني باللاعبين الصاعدين".

وأكمل: "تصعيدي للفريق الأول كان أسعد أيام حياتي.. كنت أتدرب بقوة مع فريق الشباب وأشارك في المباريات بحماس كبير، ومع نهاية ‏الموسم ظننت أن تصعيدي للفريق سوف يتأجل.. في طريق عودتي إلى الشرقية مسقط رأسي تلقيت اتصالًا بالعودة بعد تصعيدي ‏للتدريب مع مارسيل كولر.. كانت لحظات لا توصف من الفخر والسعادة".

وواصل: "اللعب للفريق الأول يجعل اللاعب مطالب دائمًا بالاجتهاد والتدريب بقوة وأهتم بالوقوف على الأخطاء لتلافيها، وكل مران يمثل لي ‏تحديًا خاصًّا لتقديم أفضل ما يمكن.. أنا محظوظ للغاية لأنني أتدرب مع الجيل الحالي للأهلي والذي حقق كل البطولات الممكنة محليًّا ‏وقاريًّا، وصنع اسمًا وتاريخًا لا يضاهى.. وقد حصلت مع الفريق حتى الآن على 8 بطولات آخرها لقب كأس السوبر المصري، وأتطلع إلى ‏المزيد من الألقاب".

وأتم محمد عبد الله تصريحاته قائلًا: "نسعى للفوز بكل البطولات مع النادي بنهاية الموسم الجاري.. لدينا طموحات كبيرة لحصد جميع الألقاب، ونعلم أن الجمهور يساندنا ‏بقوة، مما يمنحنا دوافع كبيرة لتقديم كل ما يمكن لإسعادهم دائمًا".

