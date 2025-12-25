موعد مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية

أسدل الستار مساء اليوم الخميس على منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لموسم 2025/2026، والتي شهدت إقامة عدة مواجهات قوية وحافلة بالنتائج المفاجئة.

وأقيمت أربع مباريات اليوم، بواقع مواجهتين في المجموعة الثانية، ومثلهما في المجموعة الثالثة، حيث حقق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على حساب حرس الحدود بهدف دون رد، بينما تلقى الزمالك خسارة أمام سموحة بنتيجة 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة، فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة الجونة والبنك الأهلي بنتيجة 1-1، في حين حقق الإسماعيلي فوزًا لافتًا على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما شهدت الجولة الثالثة خسارة الأهلي أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1، في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة.

موعد مباريات الجولة الرابعة

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر، حيث تقام عدة مباريات مهمة، أبرزها مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب، ولقاء طلائع الجيش مع غزل المحلة، إلى جانب مباراة سموحة مع كهرباء الإسماعيلية.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة يومي الأربعاء والخميس، على أن تتصدر مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري أبرز لقاءات الجولة المرتقبة.

