المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 1
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:40 م 25/12/2025
الأهلي وغزل المحلة

مواجهات قوية في الجولة الرابعة

أسدل الستار مساء اليوم الخميس على منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لموسم 2025/2026، والتي شهدت إقامة عدة مواجهات قوية وحافلة بالنتائج المفاجئة.

وأقيمت أربع مباريات اليوم، بواقع مواجهتين في المجموعة الثانية، ومثلهما في المجموعة الثالثة، حيث حقق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على حساب حرس الحدود بهدف دون رد، بينما تلقى الزمالك خسارة أمام سموحة بنتيجة 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة، فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة الجونة والبنك الأهلي بنتيجة 1-1، في حين حقق الإسماعيلي فوزًا لافتًا على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما شهدت الجولة الثالثة خسارة الأهلي أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1، في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة.

موعد مباريات الجولة الرابعة

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر، حيث تقام عدة مباريات مهمة، أبرزها مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب، ولقاء طلائع الجيش مع غزل المحلة، إلى جانب مباراة سموحة مع كهرباء الإسماعيلية.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة يومي الأربعاء والخميس، على أن تتصدر مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري أبرز لقاءات الجولة المرتقبة.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

الأهلي الزمالك كأس الرابطة مباريات كأس الرابطة نتائج مباريات كأس الرابطة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg