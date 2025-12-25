علق أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الهزيمة أمام نظيره فريق سموحة، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الزمالك سقط أمام نظيره سموحة (0-1)، في مباراة أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف

ومن جانبه، قال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي: "الأخطاء في مباراة اليوم كانت كثيرة، ولم تظهر شخصية الفريق في الشوط الأول، لكن ظهرت بعض الشيء في الشوط الثاني، ولست راضيًا عن الأداء أمام سموحة اليوم".

أضاف: "نستخدم اللاعبين الناشئين في حدود المتاح، وعلى حسب الإمكانيات المتاحة، وننظر لعدم حرق اللاعبين، حيث من الصعب أن ندفع بهم في المباريات بشكل كبير، ولا ننظر لمشاركة بيراميدز أو الأهلي في البطولة بالناشئين".

تابع: "دخلنا مباراة اليوم والجميع يشعر بأننا ضمنا الفوز، وهذا ليس حقيقيًا، وكما قلت فأنا لست راضيًا عن الفريق تمامًا".

واصل مدرب الزمالك: "كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا جيدًا وجاهزًا بدنيًا بشكل كبير، ولذلك بدأت بعمرو ناصر، وفضلنا الدفع بناصر منسي وعدي الدباغ في الشوط الثاني لدخولهما في المباريات بشكل تدريجي، بينما أنس وائل فسيشارك وسيحصل على فرصة".

اختتم تصريحاته: "خوان بيزيرا لاعب مهم للفريق، ومن الطبيعي في كرة القدم أن يظهر أي لاعب بشكل سيئ أو جيد، وفي المجمل هذه المباراة من أسوأ مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة".