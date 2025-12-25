المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 1
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المباراة الأسوأ والنظر للأهلي وبيراميدز.. عبد الرؤوف يتحدث عن سقوط الزمالك أمام سموحة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

10:45 م 25/12/2025
أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

علق أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الهزيمة أمام نظيره فريق سموحة، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الزمالك سقط أمام نظيره سموحة (0-1)، في مباراة أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف

ومن جانبه، قال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي: "الأخطاء في مباراة اليوم كانت كثيرة، ولم تظهر شخصية الفريق في الشوط الأول، لكن ظهرت بعض الشيء في الشوط الثاني، ولست راضيًا عن الأداء أمام سموحة اليوم".

أضاف: "نستخدم اللاعبين الناشئين في حدود المتاح، وعلى حسب الإمكانيات المتاحة، وننظر لعدم حرق اللاعبين، حيث من الصعب أن ندفع بهم في المباريات بشكل كبير، ولا ننظر لمشاركة بيراميدز أو الأهلي في البطولة بالناشئين".

تابع: "دخلنا مباراة اليوم والجميع يشعر بأننا ضمنا الفوز، وهذا ليس حقيقيًا، وكما قلت فأنا لست راضيًا عن الفريق تمامًا".

واصل مدرب الزمالك: "كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا جيدًا وجاهزًا بدنيًا بشكل كبير، ولذلك بدأت بعمرو ناصر، وفضلنا الدفع بناصر منسي وعدي الدباغ في الشوط الثاني لدخولهما في المباريات بشكل تدريجي، بينما أنس وائل فسيشارك وسيحصل على فرصة".

اختتم تصريحاته: "خوان بيزيرا لاعب مهم للفريق، ومن الطبيعي في كرة القدم أن يظهر أي لاعب بشكل سيئ أو جيد، وفي المجمل هذه المباراة من أسوأ مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك سموحة كأس رابطة الأندية أحمد عبد الرؤوف مباراة الزمالك وسموحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg