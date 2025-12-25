المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
48 ساعة وراء قرار حاسم في الزمالك بعد الخسارة من سموحة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:32 م 25/12/2025
الزمالك وسموحة

مباراة الزمالك وسموحة

يغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صفحة السقوط أمام فريق سموحة، ويبدأ الاستعدادات للمواجهة المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

الزمالك سقط أمام نظيره سموحة (0-1)، في مباراة أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة كأس رابطة الأندية.

مران الزمالك

وقرر الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، أن يستأنف تدريباته الجماعية، غد الجمعة، لبدء الاستعدادات للمباراة المقبلة ضد بليدية المحلة.

حيث إن الجهاز الفني لفريق الزمالك الأول، رفض منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، عقب خوض مباراة سموحة في كأس الرابطة، نظرًا لضيق الوقت.

وبالتالي الزمالك يستأنف تدريباته قبل 48 ساعة فقط من المباراة التالية ضد بلدية المحلة، وهو ما لا يسمح للجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة سلبية.

ويلتقي الزمالك مع بلدية المحلة، الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل، الموافق 28 ديسمبر، على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويضرب المتأهل من مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة، موعدًا مع فريق سيراميكا كليوباترا، في دور الـ16 من كأس مصر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس مصر نادي الزمالك مباراة الزمالك المقبلة مباراة الزمالك وبلدية المحلة

