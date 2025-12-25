48 ساعة وراء قرار حاسم في الزمالك بعد الخسارة من سموحة

يغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صفحة السقوط أمام فريق سموحة، ويبدأ الاستعدادات للمواجهة المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

الزمالك سقط أمام نظيره سموحة (0-1)، في مباراة أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة كأس رابطة الأندية.

مران الزمالك

وقرر الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، أن يستأنف تدريباته الجماعية، غد الجمعة، لبدء الاستعدادات للمباراة المقبلة ضد بليدية المحلة.

حيث إن الجهاز الفني لفريق الزمالك الأول، رفض منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، عقب خوض مباراة سموحة في كأس الرابطة، نظرًا لضيق الوقت.

وبالتالي الزمالك يستأنف تدريباته قبل 48 ساعة فقط من المباراة التالية ضد بلدية المحلة، وهو ما لا يسمح للجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة سلبية.

ويلتقي الزمالك مع بلدية المحلة، الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل، الموافق 28 ديسمبر، على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويضرب المتأهل من مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة، موعدًا مع فريق سيراميكا كليوباترا، في دور الـ16 من كأس مصر.