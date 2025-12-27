إيقاف سيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة في كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المصرية، اليوم السبت، عقوبات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة لموسم "2025-2026".

وكانت الجولة الثالثة من كأس الرابطة أقيمت على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضيين.

وربما من أبرز النتائج التي حدثت خسارة الأهلي والزمالك أمام غزل المحلة وسموحة.

للتعرف على نتائج الجولة الثالثة في كأس الرابطة اضغط هنا

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

وجاءت عقوبات الجولة الثالثة في كأس الرابطة على النحو التالي:

مباراة الجونة والبنك الأهلي:

توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة

مباراة الزمالك وسموحة:

إيقاف سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي:

إيقاف محمد حسن لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.