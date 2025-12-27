المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

0 0
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 0
14:30
القناة

القناة

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إيقاف سيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة في كأس الرابطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:08 م 27/12/2025 تعديل في 05:16 م
الزمالك وسموحة

جانب من لقاء الزمالك وسموحة

أعلنت رابطة الأندية المصرية، اليوم السبت، عقوبات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة لموسم "2025-2026".

وكانت الجولة الثالثة من كأس الرابطة أقيمت على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضيين.

وربما من أبرز النتائج التي حدثت خسارة الأهلي والزمالك أمام غزل المحلة وسموحة.

للتعرف على نتائج الجولة الثالثة في كأس الرابطة اضغط هنا

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

وجاءت عقوبات الجولة الثالثة في كأس الرابطة على النحو التالي:

مباراة الجونة والبنك الأهلي:

توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة

مباراة الزمالك وسموحة:

إيقاف سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي:

إيقاف محمد حسن لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

الأهلي الزمالك كأس الرابطة بيراميدز رابطة الأندية كأس عاصمة مصر

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برايتون

برايتون

35

ابعاد من دفاع برايتون بعد كرة عرضية لأرسنال من ضربة حرة نفذها أوديجارد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

36

خطأ لصالح منتخب السنغال من على حدود منطفة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

37

عرضية للاهلي سقطت من يد حارس المصرية للاتصالات لكنها لم يستغلها أحد من لاعبي الاهلي ثم شتتها دفاع المصرية للاتصالات بعد ذلك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
