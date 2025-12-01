كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن هوية طاقم الحكام الذي سيتولى مهمة إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن تعيين أحمد عبد الله حكمًا لمباراة الأهلي والمقاولون العرب.

وسيعاونه كلا من: أحمد توفيق طلب وهاني خيري، بينما سيتواجد السيد شعبان كحكم رابع، ويتولى محمد أحمد الشناوي قيادة غرفة تقنية الفيديو، برفقة مساعده خالد حسين.

وأدار أحمد عبد الله حكم مباراة الأهلي والمقاولون، 4 لقاءات من قبل هذا الموسم، أشهر خلالها 13 بطاقة صفراء، مقابل بطاقة حمراء وحيدة، كما احتسب ركلتي جزاء.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 30 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أرضية استاد السلام.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، برصيد 3 نقاط، بينما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.