يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته الأخيرة في عام 2025، اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي مع المقاولون العرب ببطولة كأس الرابطة المصرية

ويشارك الأهلي بمجموعة من اللاعبين الشباب في كأس الرابطة، في ظل مشاركة العديد من نجوم الفريق الأول مع منتخبات بلادهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وخاض المارد الأحمر 3 مباريات في كأس الرابطة، حقق فوز وحيد وهزيمتين بالمجموعة الأولى من البطولة.

بينما خاض المقاولون مباراتين، تعادل في واحدة، وخسر الأخرى.

وتضم المجموعة الأولى بكأس الرابطة كل من فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، الأهلي، المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد المقاولون العرب

من المقرر أن يختتم الأهلي عام 2025 بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، مساء اليوم الثلاثاء.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب السلام.

ويمكنكم متابعة لقاء الأهلي والمقاولون العرب عبر قناة أون سبورت 1

وكان الأهلي ودع منذ أيام بطولة كأس مصر من دور الـ32 أمام المصرية للاتصالات في مفاجأة مدوية.