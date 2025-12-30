المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخيرة في 2025.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد المقاولون العرب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:45 ص 30/12/2025
الأهلي

الأهلي

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته الأخيرة في عام 2025، اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي مع المقاولون العرب ببطولة كأس الرابطة المصرية

ويشارك الأهلي بمجموعة من اللاعبين الشباب في كأس الرابطة، في ظل مشاركة العديد من نجوم الفريق الأول مع منتخبات بلادهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وخاض المارد الأحمر 3 مباريات في كأس الرابطة، حقق فوز وحيد وهزيمتين بالمجموعة الأولى من البطولة.

بينما خاض المقاولون مباراتين، تعادل في واحدة، وخسر الأخرى.

وتضم المجموعة الأولى بكأس الرابطة كل من فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، الأهلي، المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا.

تابع مباريات كأس الرابطة من هنا

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد المقاولون العرب

من المقرر أن يختتم الأهلي عام 2025 بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، مساء اليوم الثلاثاء.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب السلام.

ويمكنكم متابعة لقاء الأهلي والمقاولون العرب عبر قناة أون سبورت 1

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات كأس الرابطة اضغط هنا

وكان الأهلي ودع منذ أيام بطولة كأس مصر من دور الـ32 أمام المصرية للاتصالات في مفاجأة مدوية.

مباراة الأهلي القادمة
