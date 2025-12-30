تستمر منافسات نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة (2025-2026)، التي انطلقت في وقت مبكر من هذا الشهر.

وينافس 21 ناديا من الدوري المصري الممتاز في كأس الرابطة هذا الموسم، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل منها 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين بالمركز الثالث.

ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على 7 جولات تستمر حتى منتصف شهر يناير المقبل، تزامنا مع إيقاف الدوري لمشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وانتهت حتى الآن أول 3 جولات من دور المجموعات، فيما تنطلق الجولة الرابعة اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026 بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الأهلي × المقاولون العرب - 5 مساء - استاد السلام

طلائع الجيش × غزل المحلة - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

سموحة × كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - استاد الإسكندرية

الأربعاء 31 ديسمبر 2025

بتروجيت × البنك الأهلي - 5 مساء - استاد بتروسبورت

سيراميكا كليوباترا × فاركو - 5 مساء - استاد المقاولون العرب

زد إف سي × حرس الحدود - 8 مساء - استاد السلام

الخميس 1 يناير 2026

الاتحاد السكندري × الزمالك - 5 مساء - استاد برج العرب

وادي دجلة × الجونة - 5 مساء - استاد السلام

الإسماعيلي × مودرن سبورت - 8 مساء - استاد الإسماعيلية