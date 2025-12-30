المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:15
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
21:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:15
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب في كأس الرابطة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:55 م 30/12/2025
الأهلي

فريق الأهلي

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة من كأس الرابطة المحترفة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء يُقام في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم ييس توروب بإجراء العديد من التغييرات في لقاء اليوم، حيث سيقوم بالدفع بالعديد من الناشئين.

وكان اللقاء الأخير للأهلي يوم السبت الماضي ضد المصرية للاتصالات، وانتهى بخسارة الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكوَّن من:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: مهند لاشين - أحمد عابدين - مصطفى العش - إبراهيم الأسيوطي.

خط الوسط: عمر سيد معوض - إبراهيم كاظم - محمد رأفت - إبراهيم عادل - حسين الشحات.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وحقق الأهلي الفوز في مناسبة وحيدة كانت أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، مقابل الخسارة في مباراتين أمام إنبي وغزل المحلة.

الأهلي المقاولون العرب كأس الرابطة

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

