استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة من كأس الرابطة المحترفة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء يُقام في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم ييس توروب بإجراء العديد من التغييرات في لقاء اليوم، حيث سيقوم بالدفع بالعديد من الناشئين.

وكان اللقاء الأخير للأهلي يوم السبت الماضي ضد المصرية للاتصالات، وانتهى بخسارة الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكوَّن من:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: مهند لاشين - أحمد عابدين - مصطفى العش - إبراهيم الأسيوطي.

خط الوسط: عمر سيد معوض - إبراهيم كاظم - محمد رأفت - إبراهيم عادل - حسين الشحات.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وحقق الأهلي الفوز في مناسبة وحيدة كانت أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، مقابل الخسارة في مباراتين أمام إنبي وغزل المحلة.