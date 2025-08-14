نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء أمس الأربعاء، تزامنًا مع مزيد من التفاصيل بشأن مصير اللاعب أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي، جنبًا إلى جنب مع عودة عبد الله السعيد إلى التدريبات الجماعية في الزمالك، فضلًا عن تتويج باريس سان جيرمان بالسوبر الأوروبي 2025 على حساب توتنهام.

وفيما يلي، أهم موضوعات يلا كورة، مساء الأربعاء..

إصابة في تدريبات الأهلي

تعرض أحد لاعبي الفريق الأول في النادي الأهلي للإصابة أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية، بينما لم يتحدد موقفه بعد من لقاء فاركو.

مصير عبد القادر

كشف مصدر خاص من النادي الأهلي ليلا كورة المزيد من الكواليس بشأن مصير أحمد عبد القادر مع الفريق الأول.

البدري ينفي

نفى حسام البدري ما تردد بشأن طلبه من إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي، الحصول على خدمات أحمد عبد القادر من الأهلي.

عودة السعيد

شهدت تدريبات نادي الزمالك الجماعية مشاركة عبد الله السعيد قبل لقاء المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

حكم مباراة الأهلي وفاركو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الطاقم التحكيمي الذي يدير لقاء الأهلي المقبل ضد فاركو.

حقيقة إصابة ربيعة مع العين

أوضح مصدر خاص ليلا كورة حقيقة إصابة رامي ربيعة مع نادي العين الإماراتي، بعدما ترددت شائعات بشأن غيابه عن الملاعب 3 أسابيع.

عودة إمام عاشور تقترب

اقترب اللاعب إمام عاشور من المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، بعدما أصبح في حالة بدنية أفضل.

تتويج جديد لباريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان خامس ألقابه خلال عام 2025 بالفوز على توتنهام هوتسبير في نهائي السوبر الأوروبي بركلات الترجيح.

