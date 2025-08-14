المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. مصير عبد القادر مع الأهلي.. عودة السعيد.. وتتويج جديد لباريس سان جيرمان

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:09 ص 14/08/2025
أحمد عبد القادر

عبد القادر بقميص الأهلي

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء أمس الأربعاء، تزامنًا مع مزيد من التفاصيل بشأن مصير اللاعب أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي، جنبًا إلى جنب مع عودة عبد الله السعيد إلى التدريبات الجماعية في الزمالك، فضلًا عن تتويج باريس سان جيرمان بالسوبر الأوروبي 2025 على حساب توتنهام.

وفيما يلي، أهم موضوعات يلا كورة، مساء الأربعاء..

إصابة في تدريبات الأهلي

تعرض أحد لاعبي الفريق الأول في النادي الأهلي للإصابة أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية، بينما لم يتحدد موقفه بعد من لقاء فاركو.

ماذا حدث في تدريبات الأهلي قبل لقاء فاركو؟

مصير عبد القادر

كشف مصدر خاص من النادي الأهلي ليلا كورة المزيد من الكواليس بشأن مصير أحمد عبد القادر مع الفريق الأول.

مصدر يكشف ليلا كورة مصير عبد القادر مع الأهلي

البدري ينفي

نفى حسام البدري ما تردد بشأن طلبه من إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي، الحصول على خدمات أحمد عبد القادر من الأهلي.

البدري ينفي طلب ضم عبد القادر في أهلي طرابلس

عودة السعيد

شهدت تدريبات نادي الزمالك الجماعية مشاركة عبد الله السعيد قبل لقاء المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

السعيد ينتظم في تدريبات الزمالك

حكم مباراة الأهلي وفاركو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الطاقم التحكيمي الذي يدير لقاء الأهلي المقبل ضد فاركو.

تعرف على حكام مباراة الأهلي وفاركو

حقيقة إصابة ربيعة مع العين

أوضح مصدر خاص ليلا كورة حقيقة إصابة رامي ربيعة مع نادي العين الإماراتي، بعدما ترددت شائعات بشأن غيابه عن الملاعب 3 أسابيع.

مصدر يكشف ليلا كورة حقيقة إصابة ربيعة مع العين

عودة إمام عاشور تقترب

اقترب اللاعب إمام عاشور من المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، بعدما أصبح في حالة بدنية أفضل.

قناة الأهلي: إمام عاشور يقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية

تتويج جديد لباريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان خامس ألقابه خلال عام 2025 بالفوز على توتنهام هوتسبير في نهائي السوبر الأوروبي بركلات الترجيح.

باريس يتوج بالسوبر الأوروبي على حساب توتنهام

