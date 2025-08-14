المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بالدوري المصري (صورة)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:58 م 14/08/2025
كرة الدوري المصري

الدوري المصري - صورة أرشيفية

قررت الشركة الراعية لبطولة الدوري المصري الممتاز تغيير تصميم جائزة "أفضل لاعب في المباراة"، على أن يبدأ تقديم الشكل الجديد للجائزة اعتبارًا من مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

ويأتي التصميم الجديد مستوحًى من أحد أبرز المعالم المعمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، في محاولة لإضفاء لمسة عصرية ومميزة على الجائزة.

وكانت النسخة الجديدة من الدوري المصري قد انطلقت مساء الجمعة الماضي، بلقاء جمع بيراميدز ووادي دجلة، وانتهى بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري موسم 2025-2026، اليوم الخميس، بإقامة مباراتين في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

الاتحاد السكندري × مودرن سبورت
الخميس 14 أغسطس – 6:00 مساءً

زد × سيراميكا كليوباترا
الخميس 14 أغسطس – 6:00 مساءً

طلائع الجيش × المصري البورسعيدي
الخميس 14 أغسطس – 9:00 مساءً

بيراميدز × الإسماعيلي
الخميس 14 أغسطس – 9:00 مساءً

بتروجيت × كهرباء الإسماعيلية
الجمعة 15 أغسطس – 6:00 مساءً

حرس الحدود × البنك الأهلي
الجمعة 15 أغسطس – 9:00 مساءً

الأهلي × فاركو
الجمعة 15 أغسطس – 9:00 مساءً

إنبي × وادي دجلة
السبت 16 أغسطس – 6:00 مساءً

غزل المحلة × سموحة
السبت 16 أغسطس – 9:00 مساءً

الزمالك × المقاولون العرب
السبت 16 أغسطس – 9:00 مساءً

