تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الثانية من منافسات نسخة الموسم الحالي.

وأقيمت الجولة الأولى من الدوري المصري 2025-2025 على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين.

لقاء واحد يفصل باريس سان جيرمان عن السداسية التاريخية

وتنطلق الجولة الثانية اليوم الخميس، الذي يشهد 4 مباريات تجمع بين الاتحاد ومودرن سبورت، وزد أمام سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش مع المصري، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026 قبل انطلاق الجولة الثانية من الدور الأول.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثانية

نجحت 4 أندية في تحقيق الفوز بالجولة الأولى، لتقتسم صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منها.

ترتيب الدوري المصري

المصري - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

زد - 3 نقاط

الجونة - 3 نقاط

الأهلي - 1 نقطة

مودرن سبورت - 1 نقطة

طلائع الجيش - 1 نقطة

سموحة - 1 نقطة

الإسماعيلي - 1 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا