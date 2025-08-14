المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثانية

يلا كورة

01:00 م 14/08/2025

01:00 م 14/08/2025
الدوري المصري

الدوري المصري

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة الثانية من منافسات نسخة الموسم الحالي.

وأقيمت الجولة الأولى من الدوري المصري 2025-2025 على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين.

لقاء واحد يفصل باريس سان جيرمان عن السداسية التاريخية

وتنطلق الجولة الثانية اليوم الخميس، الذي يشهد 4 مباريات تجمع بين الاتحاد ومودرن سبورت، وزد أمام سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش مع المصري، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026 قبل انطلاق الجولة الثانية من الدور الأول.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثانية

نجحت 4 أندية في تحقيق الفوز بالجولة الأولى، لتقتسم صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منها.

ترتيب الدوري المصري

المصري - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

زد - 3 نقاط

الجونة - 3 نقاط

الأهلي - 1 نقطة

مودرن سبورت - 1 نقطة

طلائع الجيش - 1 نقطة

سموحة - 1 نقطة

الإسماعيلي - 1 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

