كشفت قناة الأهلي عن رفض إدارة النادي إرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي مهاجم الفريق السابق المنتقل حديثًا إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

أعلن الأهلي في وقت سابق انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو في صفقة تقدر بـ7.5 مليون دولار، غير أن الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي على قناة النادي أوضح أن المستحقات المالية الخاصة بالأهلي لم تصل بعد إلى حساب النادي.

كما أكدت قناة الأهلي أن الأهلي ربط الموافقة على إرسال البطاقة الدولية إلى كولومبوس كرو، بتمام الاتفاق المالي بين الطرفين وفقًا لما نُص عليه.

من أجل التحقق من صحة موقف الأهلي ومدى فاعلية الإجراء، يرصد يلا كورة خطوات اتمام انتقال اللاعب بين ناديين فيما يلي:

إجراءات TMS

قبل التفكير في البطاقة الدولية هناك عدة خطوات يجب اتمامها من أجل اكمال التعاقد بين الناديين بخصوص انتقال لاعب، على نظام TMS الخاصة بالانتقالات الدولي في فيفا، ونرصد منها الضروري في انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو فيما يلي:

1- الحالة مع النادي السابق (محترف أو هاوٍ)

إذا اللاعب كان محترفًا، تترتب عليه حقوق والتزامات أكبر، وأي انتقال يحتاج تحقق من انتهاء أو فسخ العقد.

2- بيانات الهوية (الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، النوع).

4- تاريخ بداية ونهاية العقد مع النادي السابق.

5- تاريخ بداية ونهاية العقد مع النادي الجديد.

6- الراتب الثابت في العقد الجديد.

7- سبب إنهاء العقد مع النادي السابق.

طلب البطاقة الدولية

إجراءات طلب شهادة الانتقال الدولية مرتبطة بالاتحادين (الجديد والقديم) عبر نظام TMS، وليس مباشرة بين الناديين.

بمجرد أن يطلب الاتحاد الجديد البطاقة الدولية من الاتحاد القديم، يجب على الاتحاد القديم التواصل مع النادي السابق من أجل الاستفسار عن أمرين قبل الرد بشكل رسمي خلال 72 ساعة إذا كان اللاعب محترفًا، مع التأكد فقط من نقطتين:

- هل العقد انتهى طبيعيًا؟

- أو هل تم إنهاؤه بالتراضي؟

في كل الأحوال يجب أن يقوم الاتحاد السابق بالرد خلال المهلة المحددة على طلب ارسال البطاقة الدولية، وفي حالة عدم الرد يحق للاتحاد الجديد منحها للنادي واستكمال الاجراءات بشكل طبيعي دون الانتظار لرد من الاتحاد السابق.

خلاصة الأمر

تواصل يلا كورة مع المحامي الدولي فاوتر يانسن من أجل الحصول على رأيه في الأمر، فأوضح قائلًا: "لا يمكن تعطيل بطاقة الانتقال الدولي لأسباب متعلقة بإلتزام النادي الجديد بالاتفاق المالي، طالما قام الطرفان بكافة الإجراءات على نظام TMS بشكل سليم".

وتابع: "إذا قام النادي أو الاتحاد السابق بتأخير إرسال البطاقة الدولية، في هذه الحالي سيقوم الاتحاد الجديد بإصدار البطاقة من تلقاء نفسه خلال 72 ساعة من طلبها".

تقول المادة 9 فقرة 1، ما يلي: "بطاقة الانتقال الدولية يجب أن تصدر بدون أي رسوم، وبدون أي شروط أو مدى زمني، ويعتبر أي حكم بخلاف ذلك باطلًا".

لوائح فيفا لا تسمح بوضع شرط في إصدار شهادة الانتقال الدولية يربطه بدفع قسط أول أو أي دفعة مالية، لأن إصدارها يعد التزام إداري وقانوني على الاتحاد القديم بمجرد استيفاء الشروط (انتهاء أو فسخ العقد)، وليس أداة تفاوض أو ضغط مالي.

وهذا يعني أنه حتى إذا الأهلي وضع في "خطاب الاستغناء" أو العقد شرط أن الإصدار يتم بعد القسط الأول، فهذا لن يكون معترف به في لوائح الفيفا، لأن الاتحاد المحلي سيكون ملزم بإصدار البطاقة الانتقال الدولي خلال 72 ساعة من الطلب، بغض النظر عن الدفعات.