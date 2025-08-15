كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة نسبة إعادة البيع التي حصل عليها ناديه من انتقال مصطفى شلبي إلى نادي البنك الأهلي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن انتقال مصطفى شلبي إلى نادي البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصطفى شلبي من الزمالك للبنك الأهلي

وقال الشريعي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "نحن الفريق الوحيد الذي لم يتعاقد مع أي صفقة جديدة في الانتقالات الصيفية الجارية، بل اعتمدنا على قطاع الناشئين و3 لاعبين من الدرجة الثانية فقط".

وأضاف: "نسبة إعادة البيع من صفقة مصطفى شلبي؟ نسبة إعادة البيع لا توضع مطلقة، بل نضعها عندما لا نحصل على المطلوب من الصفقة".

وواصل: "بمعنى أن الزمالك لو كان قد رفض شراء مصطفى شلبي بـ23 مليون وطلب التعاقد معه بـ18 مليون فقط، كنا سنضع بند نسبة إعادة بيع 15% لكن نحن حصلنا على أموالنا من هذه الصفقة".

أما عن انتقال الثنائي محمد إسماعيل ومحمود جاد.. قال: "لا يوجد لاعب في إنبي يخرج لأي ناد أخر وهو أقل من 27 عامًا لا يوضع له نسبة إعادة بيع وهي تقريبا 20%".

