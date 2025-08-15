المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رئيس إنبي: لم نحصل على نسبة إعادة بيع من انتقال مصطفى شلبي للبنك الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:06 م 14/08/2025
مصطفى شلبي

مصطفى شلبي - لاعب البنك الأهلي

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة نسبة إعادة البيع التي حصل عليها ناديه من انتقال مصطفى شلبي إلى نادي البنك الأهلي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن انتقال مصطفى شلبي إلى نادي البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أقرأ أيضا.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

مصطفى شلبي من الزمالك للبنك الأهلي

وقال الشريعي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "نحن الفريق الوحيد الذي لم يتعاقد مع أي صفقة جديدة في الانتقالات الصيفية الجارية، بل اعتمدنا على قطاع الناشئين و3 لاعبين من الدرجة الثانية فقط".

وأضاف: "نسبة إعادة البيع من صفقة مصطفى شلبي؟ نسبة إعادة البيع لا توضع مطلقة، بل نضعها عندما لا نحصل على المطلوب من الصفقة".

وواصل: "بمعنى أن الزمالك لو كان قد رفض شراء مصطفى شلبي بـ23 مليون وطلب التعاقد معه بـ18 مليون فقط، كنا سنضع بند نسبة إعادة بيع 15% لكن نحن حصلنا على أموالنا من هذه الصفقة".

أما عن انتقال الثنائي محمد إسماعيل ومحمود جاد.. قال: "لا يوجد لاعب في إنبي يخرج لأي ناد أخر وهو أقل من 27 عامًا لا يوضع له نسبة إعادة بيع وهي تقريبا 20%".

للتعرف على ترتيب الدوري اضغط هنا

مباراة إنبي القادمة
الزمالك إنبي الدوري المصري البنك الأهلي مصطفى شلبي أيمن الشريعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg