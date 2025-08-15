المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صفقات جديدة ورحيل 4 نجوم.. كيف استعد فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:22 م 14/08/2025 تعديل في 15/08/2025
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة ضد فاركو في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد "2025-2026".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد فاركو في التاسعة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ويحتاج الفريقان (الأهلي وفاركو) إلى تحقيق الانتصار بعدما تعادلا في الجولة الأولى ضد مودرن سبورت (2-2)، وإنبي (0-0).

الأهلي ضد فاركو

واستعد فاركو في الموسم الحالي "2025-2026" بإبرام عدة صفقات وربما أبرزها تيو هيرنانديز من بورتيمونيسي البرتغالي، واستعارة يوسف عبد الحفيظ من الأهلي، والحارس أحمد دعدور.

رحيل مدافع فاركو للأهلي وثنائي هجومي للزمالك

وفرط فاركو في بعض نجومه مثل ياسين مرعي الذي انتقل لصفوف الأهلي، والثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف اللذين انضما للزمالك.

كما انضم جيفرسون إنكادا إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

للتعرف على الصفقات الجديدة لفاركو وأبرز الراحلين قبل مواجهة الأهلي اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري

"تمزق في العضلة العانية".. طبيب الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة فاركو

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري فاركو

