بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة ضد فاركو في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد "2025-2026".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد فاركو في التاسعة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ويحتاج الفريقان (الأهلي وفاركو) إلى تحقيق الانتصار بعدما تعادلا في الجولة الأولى ضد مودرن سبورت (2-2)، وإنبي (0-0).

الأهلي ضد فاركو

واستعد فاركو في الموسم الحالي "2025-2026" بإبرام عدة صفقات وربما أبرزها تيو هيرنانديز من بورتيمونيسي البرتغالي، واستعارة يوسف عبد الحفيظ من الأهلي، والحارس أحمد دعدور.

رحيل مدافع فاركو للأهلي وثنائي هجومي للزمالك

وفرط فاركو في بعض نجومه مثل ياسين مرعي الذي انتقل لصفوف الأهلي، والثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف اللذين انضما للزمالك.

كما انضم جيفرسون إنكادا إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

