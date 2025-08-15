المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الغائب مؤخرًا هو الأقرب".. 3 بدائل لتعويض ياسر إبراهيم بعد إصابته

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:29 م 14/08/2025
ياسر إبراهيم مدافع الأهلي

ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المباريات، بعدما تعرض لإصابة عضلية، ستبعده عن مواجهة فاركو المقبلة.

الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي، أن ياسر إبراهيم تعرض لإصابة بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى، ويحتاج لبرنامجين علاجي وتأهيلي.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

إصابة ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم الذي شارك أساسيًا في المواجهة الافتتاحية ضد مودرن سبورت، وأكمل اللقاء حتى النهاية، كان اشتكى من آلام عضلية، وتبين بعد الفحوصات تفاصيل الإصابة بدقة.

هذه الإصابة قد تبعد ياسر إبراهيم عن المباريات خلال الفترة المقبلة، لن يتم الكشف عن مدة محددة، لكن عادة إصابات التمزق العضلي، حسب درجتها، تحتاج فترة من أسابيع إلى بضعة أشهر.

وبالتالي أصبح ياسر إبراهيم أول الركائز الأساسية في تشكيل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، الذي يخرج من القوام الرئيسي مبكرًا، بعد هذه الإصابة، وقبل 24 ساعة من ملاقاة فاركو.

من يعوضه؟

قائمة الأهلي النهائية التي أعلنها للموسم الحالي، تضم في هذا المركز تحديدًأ، مركز قلب الدفاع، الخماسي: أشرف داري، ياسر ابراهيم، مصطفي العش، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي.

في المباراة الماضية، اعتمد خوسيه ريبيرو، على ثنائية ياسر إبراهيم وياسين مرعي، فيما جلس العش وداري على دكة البدلاء، وتم استبعاد أحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية.

وبعد إصابة ياسر إبراهيم، من المتوقع أن يدخل أحمد رمضان بيكهام قائمة الأهلي لمواجهة فاركو، لكن يظل التساؤل قائمًا، من الأنسب لتعويضه من هذا الثلاثي؟

يعتبر أشرف داري الأقرب لتعويض ياسر إبراهيم بعد إصابته، خاصة وأن اللاعب المغربي كان على دكة البدلاء في المباراة الأولى ضد فاركو، مع وضع في الاعتبار أن مصطفى العش يلعب بقدمه اليسرى أكثر، لذا تكون مشاركته أقرب في مركز قلب الدفاع لكن على الناحية اليسرى أكثر.

بينما أحمد رمضان بيكهام الذي تم استبعاده لأسباب فنية، قد يكون الخيار الثاني لتعويض ياسر إبراهيم، خاصة وأنه شارك في أكثر من مباراة ودية في نفس مركزه، وقدم مردودًا فنيًا جيدًا، تحديدًا في الخروج بالكرة من الخلف أو المساهمة في بناء اللعب.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فاركو، في التاسعة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري ياسر إبراهيم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520280/-الغائب-مؤخر-ا-هو-الأقرب-3-بدائل-لتعويض-ياسر-إبراهيم-بعد-إصابته", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""الغائب مؤخرًا هو الأقرب".. 3 بدائل لتعويض ياسر إبراهيم بعد إصابته", "alternativeHeadline":"3 بدائل لتعويض ياسر إبراهيم في الأهلي بعد إصابته", "description": "تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المباريات، بعدما تعرض لإصابة عضلية، ستبعده عن مواجهة فاركو المقبلة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/9/122025_6_9_12_43.webp", "keywords": "الأهلي,ياسر إبراهيم,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520280/-الغائب-مؤخر-ا-هو-الأقرب-3-بدائل-لتعويض-ياسر-إبراهيم-بعد-إصابته", "articleBody": "تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المباريات، بعدما تعرض لإصابة عضلية، ستبعده عن مواجهة فاركو المقبلة.الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي، أن ياسر إبراهيم تعرض لإصابة بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى، ويحتاج لبرنامجين علاجي وتأهيلي.. طالع تفاصيل أكثر من هناإصابة ياسر إبراهيمياسر إبراهيم الذي شارك أساسيًا في المواجهة الافتتاحية ضد مودرن سبورت، وأكمل اللقاء حتى النهاية، كان اشتكى من آلام عضلية، وتبين بعد الفحوصات تفاصيل الإصابة بدقة.هذه الإصابة قد تبعد ياسر إبراهيم عن المباريات خلال الفترة المقبلة، لن يتم الكشف عن مدة محددة، لكن عادة إصابات التمزق العضلي، حسب درجتها، تحتاج فترة من أسابيع إلى بضعة أشهر.وبالتالي أصبح ياسر إبراهيم أول الركائز الأساسية في تشكيل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، الذي يخرج من القوام الرئيسي مبكرًا، بعد هذه الإصابة، وقبل 24 ساعة من ملاقاة فاركو.من يعوضه؟قائمة الأهلي النهائية التي أعلنها للموسم الحالي، تضم في هذا المركز تحديدًأ، مركز قلب الدفاع، الخماسي: أشرف داري، ياسر ابراهيم، مصطفي العش، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي.في المباراة الماضية، اعتمد خوسيه ريبيرو، على ثنائية ياسر إبراهيم وياسين مرعي، فيما جلس العش وداري على دكة البدلاء، وتم استبعاد أحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية.وبعد إصابة ياسر إبراهيم، من المتوقع أن يدخل أحمد رمضان بيكهام قائمة الأهلي لمواجهة فاركو، لكن يظل التساؤل قائمًا، من الأنسب لتعويضه من هذا الثلاثي؟يعتبر أشرف داري الأقرب لتعويض ياسر إبراهيم بعد إصابته، خاصة وأن اللاعب المغربي كان على دكة البدلاء في المباراة الأولى ضد فاركو، مع وضع في الاعتبار أن مصطفى العش يلعب بقدمه اليسرى أكثر، لذا تكون مشاركته أقرب في مركز قلب الدفاع لكن على الناحية اليسرى أكثر.بينما أحمد رمضان بيكهام الذي تم استبعاده لأسباب فنية، قد يكون الخيار الثاني لتعويض ياسر إبراهيم، خاصة وأنه شارك في أكثر من مباراة ودية في نفس مركزه، وقدم مردودًا فنيًا جيدًا، تحديدًا في الخروج بالكرة من الخلف أو المساهمة في بناء اللعب.ويلتقي الأهلي مع نظيره فاركو، في التاسعة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/9/122025_6_9_12_43.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 14T18:29: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-14T18:29:59+03:00", "datePublished" : "2025-08-14T18:29:00+03:00" }