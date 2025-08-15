تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المباريات، بعدما تعرض لإصابة عضلية، ستبعده عن مواجهة فاركو المقبلة.

الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي، أن ياسر إبراهيم تعرض لإصابة بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى، ويحتاج لبرنامجين علاجي وتأهيلي..

إصابة ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم الذي شارك أساسيًا في المواجهة الافتتاحية ضد مودرن سبورت، وأكمل اللقاء حتى النهاية، كان اشتكى من آلام عضلية، وتبين بعد الفحوصات تفاصيل الإصابة بدقة.

هذه الإصابة قد تبعد ياسر إبراهيم عن المباريات خلال الفترة المقبلة، لن يتم الكشف عن مدة محددة، لكن عادة إصابات التمزق العضلي، حسب درجتها، تحتاج فترة من أسابيع إلى بضعة أشهر.

وبالتالي أصبح ياسر إبراهيم أول الركائز الأساسية في تشكيل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، الذي يخرج من القوام الرئيسي مبكرًا، بعد هذه الإصابة، وقبل 24 ساعة من ملاقاة فاركو.

من يعوضه؟

قائمة الأهلي النهائية التي أعلنها للموسم الحالي، تضم في هذا المركز تحديدًأ، مركز قلب الدفاع، الخماسي: أشرف داري، ياسر ابراهيم، مصطفي العش، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي.

في المباراة الماضية، اعتمد خوسيه ريبيرو، على ثنائية ياسر إبراهيم وياسين مرعي، فيما جلس العش وداري على دكة البدلاء، وتم استبعاد أحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية.

وبعد إصابة ياسر إبراهيم، من المتوقع أن يدخل أحمد رمضان بيكهام قائمة الأهلي لمواجهة فاركو، لكن يظل التساؤل قائمًا، من الأنسب لتعويضه من هذا الثلاثي؟

يعتبر أشرف داري الأقرب لتعويض ياسر إبراهيم بعد إصابته، خاصة وأن اللاعب المغربي كان على دكة البدلاء في المباراة الأولى ضد فاركو، مع وضع في الاعتبار أن مصطفى العش يلعب بقدمه اليسرى أكثر، لذا تكون مشاركته أقرب في مركز قلب الدفاع لكن على الناحية اليسرى أكثر.

بينما أحمد رمضان بيكهام الذي تم استبعاده لأسباب فنية، قد يكون الخيار الثاني لتعويض ياسر إبراهيم، خاصة وأنه شارك في أكثر من مباراة ودية في نفس مركزه، وقدم مردودًا فنيًا جيدًا، تحديدًا في الخروج بالكرة من الخلف أو المساهمة في بناء اللعب.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فاركو، في التاسعة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.