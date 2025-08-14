كشف مصدر داخل نادي فاركو عن حقيقة رحيل التونسي زهير المترجي وذلك قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وكان المترجي غاب عن الجولة الأولى من الدوري الممتاز مع فاركو أمام إنبي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وانتشرت أنباء عديدة حول أن زهير المترجي لم يعد لاعبا في صفوف فاركو.

وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن المترجي ما زال مقيدًا في صفوف فاركو، ولم يرحل عن الفريق.

تابع نتائج الجولة الأولى في الدوري من هنا

للتعرف على مباريات الجولة الثانية اضغط هنا

فاركو يستعد لمواجهة الأهلي

يستعد فاركو لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات الدوري الممتاز للموسم الجديد "2025-2026".

وكان الأهلي تعادل إيجابيًا بنتيجة 2-2 أمام مودرن سبورت في افتتاحية الدوري، وهو ما يجعل مواجهة فاركو مثيرة ومرتقبة لأهمية تحقيق الفوز.

وأبرم فاركو عدة صفقات هذا الصيف ولعل أبرزها تيو هيرنانديز من بورتيمونيسي البرتغالي، يوسف عبد الحفيظ إعارة من الأهلي، الحارس أحمد دعدور من الاتحاد السكندري، محمد حسين من نادي الإمارات، واللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية يحيى بوصقو.

ومن أبرز اللاعبين الراحلين عن فاركو (ياسين مرعي الذي انتقل لصفوف الأهلي، والثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف اللذين انضما للزمالك، وانضم جيفرسون إنكادا إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي).

اقرأ أيضًا:

صفقات جديدة ورحيل 4 نجوم.. كيف استعد فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور)

محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري

"تمزق في العضلة العانية".. طبيب الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة فاركو