الانتصار سمة والسداسية الأكبر.. الأهلي يكتسح فاركو قبل "لافتة" استثنائية في الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:54 م 14/08/2025
الأهلي وفاركو

مباراة الأهلي وفاركو الموسم الماضي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق فاركو، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

مباراة الأهلي وفاركو، تقام في تمام التاسعة مساء غد الجمعة، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

الأهلي يتفوق على فاركو

4 مواسم من التمام والكمال مرت على مواجهات الأهلي وفاركو، تاريخيًا، حيث إن اللقاء الأول يعود إلى مارس 2022، وتحديدًا في موسم 2021-22، عندما صعد فاركو للدوري الممتاز للمرة الأولى.

وكانت المواجهة الأولى حسمت الأهلي بانتصار كبير (4-1)، والتي أقيمت وقتها ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز، والتي لعبت خارج ملعب المارد الأحمر.

وإجمالًا، التقى الفريقين في 8 مباريات ضمن منافسات الدوري، فاز الأهلي في 6 منهم، وتعادلا مرتين، فيما لم يستطع فاركو تحقيق أي انتصار على حساب الأحمر بالدوري.

وتعد النتيجة الأكبر في مواجهات الفريقين، هي (6-0) التي فاز بها الأهلي في مواجهة الجولة الأخيرة لمرحلة تحديد البطل بالموسم الماضي، والتي شهدت حصوله على لقب الدوري، وتسلمه الدرع التتويج باللقب.

الانتصار سمة

ويعتبر الانتصار سمة البدايات والنهايات في مواجهات الأهلي وفاركو، حيث إن الأحمر فاز في أولى مباريات الفريقين، مارس 2022 (4-1)، وحسم المواجهة الأخيرة كذلك، مايو الماضي (6-0).

ولم يعرف فاركو سكة الانتصارات ضد الأهلي، سوى خارج الدوري الممتاز، حيث إنه فالز عليه (2-1) في كأس الرابطة الموسم الماضي، فيما قد تم اعتباره فائزًا، بعد اعتذر الأحمر عن عدم المشاركة في كأس مصر 23-24.

الدور الأول

حتى بإلقاء الضوء على مباريات الأهلي وفاركو، التي أقيمت ضمن الدور الأول لمنافسات الدوري الممتاز، ستكون البداية مع موسم (21-22)، وفاز الأحمر (4-1).

ثم موسم (22-23)، ومجددًا انتصر الأهلي لكن بنتيجة (2-1)، بينما في الموسم قبل الماضي (23-24)، كرر المارد الأحمر فوزه بالنتيجة نفسها (2-1).

وأخيرًا، الدور الأول (المرحلة الأولى) من الدوري المصري للموسم الماضي (24-25)، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، عندما تقدم زهير المترجي لفاركو، وتعادل إمام عاشور للأهلي.

وجاءت المباريات الأربعة بين الفريقين من الدور الأول للدوري، خارج ملعب الأهلي، بينما للمرة الأولى في لافتة استثنائية، سيكون فاركو ضيفًا في مواجهة غد الجمعة، ضمن الجولة الثانية من الدوري.

وكان الأهلي تعادل (2-2) مع مودرن سبورت في الجولة الأولى، بينما تعادل فاركو كذلك مع إنبي، لكن دون أهداف.

الأهلي الدوري المصري فاركو

