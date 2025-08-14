المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الراحة الحل الأفضل لها".. ما طبيعة إصابة ياسر إبراهيم في الأهلي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:57 م 14/08/2025
الأهلي المصري ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم - لاعب الأهلي

أعلن أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراة فاركو القادمة في الدوري.

ويلعب الأهلي مع فاركو مساء الغد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات عن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، والتي أشار فيها إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن مباراة فاركو للإصابة.

وقال طبيب الأهلي: "الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر إبراهيم أثبتت إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى".

وأضاف: "ياسر إبراهيم تأكد غيابه عن مباراة فاركو القادمة".

وأنهى: "سيخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري ‏لحين اكتمال جاهزيته الطبية".

أقرأ أيضا.. ياسر إبراهيم قائد الأهلي أمام منتخب الشباب

ما هي العضلة العانية؟

وفي السطور التالية نظهر معلومات عن العضلة العانية التي أصابت ياسر إبراهيم، وسيغيب على بسببها عن مباراة فاركو في الدوري:

- هي عضلة مسطحة رباعية الزوايا تقع في الجزء الأمامي من الفخذ، وتلعب دورًا في حركة الفخذ بالكامل، وتقع أعلى الفخذ.

- كما تعتبر هذه العضلة جزءًا من مجموعة العضلات المقربة للفخذ، ووظائفها أنها تساعد على "ثني" الفخذ وتساهم في تقريب الفخذ (تحريك الساق نحو منتصف الجسم)، كما تشارك في دوران الفخذ للخارج.

- أهم عوامل العلاج من تمزق أو الإصابة بشكل عام في العضلة العانية هي الراحة الطويلة بالإضافة إلى استخدام بعض الأساليب الأخرى للعلاج مثل وضع الثلج والعلاج الطبيعي.

بشكل عام، العضلة العانية هي جزء مهم من عضلات الفخذ وتلعب دورًا في حركة الفخذ.

أقرأ أيضا.. يلا كورة يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة فاركو

طبيعة إصابة ياسر إبراهيم

تمزق العضلة العانية هي إصابة في عضلات الفخذ الداخلية، ويمكن أن يحدث التمزق بسبب إجهاد مفرط أو حركة مفاجئة تتسبب في تمدد العضلة أو تمزقها.

أسباب تمزق العضلة العانية

قد تحدث الإصابة نتيجة مجهود بدني مفرط أو حركات مفاجئة وقوية، خاصة في الأنشطة الرياضية التي تتطلب ركل أو قفز أو تغيير اتجاهات مفاجئة.

كما أنها قد تأتي نتيجة ضعف العضلات المحيطة بمنطقة الفخذ، بالإضافة إلى عدم تهيئة العضلات بشكل صحيح قبل ممارسة النشاط البدني يزيد من خطر الإصابة.

أعراض تمزق العضلة العانية

قد يشعر المصاب بالعضلة العانية بألم حاد ومفاجئ في منطقة الفخذ الداخلية، خاصة أثناء الحركة أو عند لمس المنطقة المصابة، وقد يشعر أيضًا المصاب بتشنج في العضلة، أو يظهر بعض التورم أو كدمات في منطقة التمزق، مما يجعل وجود صعوبة في تحريك الفخذ أو الساق بشكل طبيعي.

درجات تمزق العضلة العانية

تمزق من الدرجة الأولى: تمدد بسيط في الألياف العضلية مع ألم خفيف.

تمزق من الدرجة الثانية: تمزق جزئي في الألياف العضلية مع ألم متوسط وتورم.

تمزق من الدرجة الثالثة: تمزق كامل للألياف العضلية مع ألم شديد وعجز عن الحركة.

أقرأ أيضا.. ترتيب الدوري المصري

الأهلي الدوري المصري ياسر إبراهيم العضلة العانية

