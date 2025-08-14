المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نادر فرج يقود الهجوم.. الإسماعيلي يعلن تشكيلته لمواجهة بيراميدز في الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:39 م 14/08/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كشف المدرب ميلود حمدي، المدير الفني للإسماعيلي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستقام في التاسعة مساء اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

اقرأ أيضًا: إيفرتون أساسيًا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

وجاءت تشكيلة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد إيهاب، عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد خطاري، مروان حمدي

خط الهجوم: نادر فرج

 

اقرأ أيضًا: الجمعية العمومية تجدد الثقة في مجلس الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي قد استهل مشواره في الدوري بالتعادل السلبي مع فريق إنبي البترولي في الجولة الأولى.

الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز بيراميدز ضد الإسماعيلي

أخبار تهمك

