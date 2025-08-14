كشف المدرب ميلود حمدي، المدير الفني للإسماعيلي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستقام في التاسعة مساء اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

اقرأ أيضًا: إيفرتون أساسيًا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

وجاءت تشكيلة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد إيهاب، عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد خطاري، مروان حمدي

خط الهجوم: نادر فرج

اقرأ أيضًا: الجمعية العمومية تجدد الثقة في مجلس الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي قد استهل مشواره في الدوري بالتعادل السلبي مع فريق إنبي البترولي في الجولة الأولى.