بدا عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت، فخورا بالفوز الذي حققه فريقه أمام الاتحاد في بطولة الدوري.

وانتصر مودرن سبورت على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

السقا فخور بلاعبي مودرن

وقال عبد الظاهر السقا عبر قناة أون سبورت 1: "الاتحاد فريق كبير ويملك لاعبين جيدين، نبني شخصية جديدة للفريق مع مجدي عبد العاطي، للعودة إلى شخصيتنا الفنية والإدارية التي كنا عليها منذ عامين".

وأضاف: "نلعب من أجل الفوز في كل مباراة ومن المهم أن يكون التوفيق معنا في الدوري".

وأكمل: "الكل أجمع على أن قرعتنا في الدوري صعبة بعد مواجهة الأهلي والاتحاد ثم الزمالك وبيراميدز، لكن اتخذنا ذلك كدافع من أجل مواصلة مشوارنا، هي مباريات ليست سهلة ولكن تحتاج لمجهود كبير".

وواصل السقا: "الطقس لم يساعد الفريقين في مباراة اليوم، مستوى المباراة كان بطيئًا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، ولو أقيمت هذه المباراة في التاسعة مساءً لرأينا أداءً أفضل، اللاعبون فقدوا كثير من اللياقة البدنية".

وأنهى: "لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي ثم حققنا الفوز اليوم، ونريد إيصال رسالة للجميع أننا سنقدم أداءً جيدًا، وبعد مباراة حرس الحدود سنخوض فترة إعداد مختلفة للعودة للدوري".

