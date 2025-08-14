المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
3 بطاقات حمراء في دقيقتين خلال مباراة بيراميدز والإسماعيلي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:02 م 14/08/2025
يورتشيتش

الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش

شهدت مباراة بيراميدز والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، دراما مثيرة تمثلت في طرد ثلاثة أشخاص في غضون دقيقتين فقط.

هدف وثلاث بطاقات حمراء

في الدقيقة 83، سجل بيراميدز هدف التقدم عبر رأسية المهاجم مروان حمدي، ليمنح فريقه الأفضلية في المباراة.

اقرأ أيضًا: قبل 17 يومًا.. مصدر ليلا كورة: الأهلي ينهي إجراءات طلب حكام أجانب أمام بيراميدز

لكن اللحظات التالية شهدت تصاعدًا سريعًا في الأحداث.

بعد دقيقة واحدة فقط من الهدف، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدرب بيراميدز، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، بسبب اعتراضه الحاد على قرارات التحكيم.

لم تتوقف الدراما عند هذا الحد، إذ قرر الحكم طرد أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق بيراميدز بعد ذلك مباشرة.

اقرأ أيضًا: قد يواجه خلالها بيراميدز.. مباراة واحدة تفصل باريس سان جيرمان عن السداسية التاريخية في 2025

وفي غضون دقيقتين، تلقى لاعب بيراميدز بلاتي توريه البطاقة الصفراء الثانية، التي تحولت إلى حمراء، بسبب تسديده الكرة بعد صافرة الحكم، ليصبح ثالث المطرودين في وقت قياسي.

ودخل الفريقان المباراة بعد تعادلين في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز؛ حيث تعادل بيراميدز مع وادي دجلة، بينما تقاسم الإسماعيلي نقاط المباراة الأولى مع بتروجيت.

مباراة بيراميدز القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش

