شهدت مباراة بيراميدز والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، دراما مثيرة تمثلت في طرد ثلاثة أشخاص في غضون دقيقتين فقط.

هدف وثلاث بطاقات حمراء

في الدقيقة 83، سجل بيراميدز هدف التقدم عبر رأسية المهاجم مروان حمدي، ليمنح فريقه الأفضلية في المباراة.

لكن اللحظات التالية شهدت تصاعدًا سريعًا في الأحداث.

بعد دقيقة واحدة فقط من الهدف، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدرب بيراميدز، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، بسبب اعتراضه الحاد على قرارات التحكيم.

لم تتوقف الدراما عند هذا الحد، إذ قرر الحكم طرد أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق بيراميدز بعد ذلك مباشرة.

وفي غضون دقيقتين، تلقى لاعب بيراميدز بلاتي توريه البطاقة الصفراء الثانية، التي تحولت إلى حمراء، بسبب تسديده الكرة بعد صافرة الحكم، ليصبح ثالث المطرودين في وقت قياسي.

ودخل الفريقان المباراة بعد تعادلين في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز؛ حيث تعادل بيراميدز مع وادي دجلة، بينما تقاسم الإسماعيلي نقاط المباراة الأولى مع بتروجيت.