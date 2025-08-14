المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيقاف وغرامة.. ماذا ينتظر يورتشيتش بعد طرده في مباراة الإسماعيلي؟ (لائحة)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:26 م 14/08/2025 تعديل في 18/08/2025
يورتشيتش

كرونسلاف يورتشيتش - مدرب بيراميدز

تعرض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، للطرد المباشر خلال مباراته مع الإسماعيلي.

وانتصر بيراميدز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واشعلت المباراة خلال الدقيقة 84 عندما أشهر الحكم أمين عمر، بطاقة حمراء لكرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، بسبب اعتراضه على قرارات حكم المباراة.

ماذا تقول اللائحة؟

ووفقا للمادة 55 من لائحة رابطة الأندية المصرية، فإن المدرب الكرواتي سوف يغيب عن المباراة القادمة لبيراميدز أمام المصري والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة للبطولة المحلية.

وتنص اللائحة على الآتي:

"في حال حصول أحد أعضاء الجهاز الفني والإداري على الطرد المباشر يتم إيقافه مباراة واحدة في نفس المسابقة مع غرامة مالية قدرها (10000) جنيه مصري، على أن يزيد مبلغ الغرامة بقيمة (5000) جنيه مصري في كل حالة طرد مباشرة جديدة".

الفوز الأول

وفاز بيراميدز بأول 3 نقاط في بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعدما تعادل في الجولة الأولى مع وادي دجلة دون أهداف، بينما ظل الإسماعيلي بنقطة واحدة بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بتروجيت.

ليرفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 4 في المركز الرابع، بينما تواجد الإسماعيلي في المركز الـ15 بنقطة وحيدة.

4 بطاقات حمراء في المباراة

وبعيدًا عن يورتشيتش فهناك 3 بطاقات حمراء في المباراة بشكل عام حيث حصل أحد أفراد الجهاز الفني لفريق بيراميدز على بطاقة حمراء، فضلا عن الثنائي بلاتي توريه لاعب بيراميدز، ومحمد إيهاب لاعب نادي الإسماعيلي.

مباريات بيراميدز

وبعد مباراة المصري القادمة، سوف يلتقي فريق بيراميدز مع مودرن سبورت في الجولة الرابعة ومن ثم يلعب مع الأهلي في الجولة الخامسة.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري طرد بيراميدز لائحة رابطة الأندية يورتشيتش

