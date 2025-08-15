يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة هامة في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق فاركو، على استاد القاهرة، لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء أمس الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، والتي شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية ‏المتعلقة بالتحضير للقاء.‏

حيث أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق ‏لتدريبات متنوعة استعدادًا للمباراة.‏

كيف يفكر خوسيه ريبيرو؟

وحسب ما علم مراسل "يلا كورة"، يقوم خوسيه ريبيرو بتجريب خطته بشكل كامل في التدريبات التي تسبق أي مباراة بـ 48 ساعة، بهدف زيادة مساحة الراحة البدنية للاعبين.

ويبدو أن خوسيه ريبيرو يميل لإجراء تغييرات طفيفة في التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم، وإن كان قد يشهد تعديلًا في أي وقت حتى السادسة مساءً، موعد المحاضرة الأخيرة قبل التحرك لملعب المباراة، قياسًا لمحاولات يقوم بها عماد النحاس المدرب العام، لإقناعه بالدفع بالمالي أليو ديانج ضمن التشكيل الأساسي.

لكن حتى الآن، يسير الأمر إلى أن يبدأ خوسيه ريبيرو، بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد، ثم أحمد نبيل كوكا ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي (محمد مجدي أفشة) وأحمد سيد زيزو ومحمد شريف.