المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر خوسيه ريبيرو لمواجهة فاركو في الدوري؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:24 ص 15/08/2025
خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي

خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة هامة في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق فاركو، على استاد القاهرة، لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء أمس الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، والتي شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية ‏المتعلقة بالتحضير للقاء.‏

حيث أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق ‏لتدريبات متنوعة استعدادًا للمباراة.‏

كيف يفكر خوسيه ريبيرو؟

وحسب ما علم مراسل "يلا كورة"، يقوم خوسيه ريبيرو بتجريب خطته بشكل كامل في التدريبات التي تسبق أي مباراة بـ 48 ساعة، بهدف زيادة مساحة الراحة البدنية للاعبين.

ويبدو أن خوسيه ريبيرو يميل لإجراء تغييرات طفيفة في التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم، وإن كان قد يشهد تعديلًا في أي وقت حتى السادسة مساءً، موعد المحاضرة الأخيرة قبل التحرك لملعب المباراة، قياسًا لمحاولات يقوم بها عماد النحاس المدرب العام، لإقناعه بالدفع بالمالي أليو ديانج ضمن التشكيل الأساسي.

لكن حتى الآن، يسير الأمر إلى أن يبدأ خوسيه ريبيرو، بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد، ثم أحمد نبيل كوكا ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي (محمد مجدي أفشة) وأحمد سيد زيزو ومحمد شريف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الممتاز فاركو خوسيه ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520319/يلا-كورة-يكشف-كيف-يفكر-خوسيه-ريبيرو-لمواجهة-فاركو-في-الدوري-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"يلا كورة يكشف.. كيف يفكر خوسيه ريبيرو لمواجهة فاركو في الدوري؟", "alternativeHeadline":"يلا كورة يكشف.. كيف يفكر خوسيه ريبيرو لمواجهة فاركو ؟ ", "description": "يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة هامة في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق فاركو، على استاد القاهرة، لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/19/32025_6_19_17_8.webp", "keywords": "الأهلي,خوسيه ريبيرو,فاركو,الدوري المصري الممتاز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520319/يلا-كورة-يكشف-كيف-يفكر-خوسيه-ريبيرو-لمواجهة-فاركو-في-الدوري-", "articleBody": "يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة هامة في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق فاركو، على استاد القاهرة، لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.واختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء أمس الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، والتي شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية &rlm;المتعلقة بالتحضير للقاء.&rlm;حيث أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق &rlm;لتدريبات متنوعة استعدادًا للمباراة.&rlm;كيف يفكر خوسيه ريبيرو؟وحسب ما علم مراسل "يلا كورة"، يقوم خوسيه ريبيرو بتجريب خطته بشكل كامل في التدريبات التي تسبق أي مباراة بـ 48 ساعة، بهدف زيادة مساحة الراحة البدنية للاعبين.ويبدو أن خوسيه ريبيرو يميل لإجراء تغييرات طفيفة في التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم، وإن كان قد يشهد تعديلًا في أي وقت حتى السادسة مساءً، موعد المحاضرة الأخيرة قبل التحرك لملعب المباراة، قياسًا لمحاولات يقوم بها عماد النحاس المدرب العام، لإقناعه بالدفع بالمالي أليو ديانج ضمن التشكيل الأساسي.لكن حتى الآن، يسير الأمر إلى أن يبدأ خوسيه ريبيرو، بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد، ثم أحمد نبيل كوكا ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي (محمد مجدي أفشة) وأحمد سيد زيزو ومحمد شريف.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/19/32025_6_19_17_8.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 15T00:24: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-15T00:26:50+03:00", "datePublished" : "2025-08-15T00:24:00+03:00" }