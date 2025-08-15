المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل ملاقاة المصري.. بيراميدز يخوض مباراة ودية استعدادًا لمنافسات الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:56 ص 15/08/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة ودية، في إطار استعداداته للمباريات المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما انتصر على الإسماعيلي، مساء أمس الخميس.

بيراميدز انتصر على الإسماعيلي (1-0)، وسجل مروان حمدي هدف الفوز، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

مباراة بيراميدز الودية

وأعلن بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، عن خوض الفريق مباراة ودية ضد نظيره فريق دايموند، مساء اليوم الجمعة، وذلك قبل المواجهة المقبلة في الدوري ضد المصري.

وتقام مباراة بيراميدز ضد دايموند الودية، على ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو)، وتنطلق بحلول السابعة مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

بينما بيراميدز الذي فاز على الإسماعيلي، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، يستعد لملاقاة المصري البورسعيدي، لحساب مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقام مباراة بيراميدز والمصري ، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري، والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد.

وكان بيراميدز قد تعادل دون أهداف في مباراته الافتتاحية من مسابقة الدوري، قبل أن يصحح الأوضاع ويحصد النقاط الثلاثة في مواجهة الإسماعيلي.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري الدوري الممتاز بيراميدز

