كلام فى الكورة
الأهلي ضد فاركو.. البصمة الأولى تراود ريبيرو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:52 ص 15/08/2025
الأهلي وفاركو

مباراة الأهلي وفاركو الموسم الماضي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مرتقبة ضد نظيره فريق فاركو، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد فاركو

تحظى مباراة الأهلي ضد فاركو بأهمية إضافية، بعدما استهل الفريق الأحمر حملة الدفاع عن لقبه بتعادل إيجابي (2-2) أمام مودرن سبورت، وسط أداء باهت لم يكن كالمتوقع.

حيث إن الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني، كان بعدما انتهى من رحلة كأس العالم للأندية في أمريكا، قد حصل على فترة إجازة، ثم خاض 5 مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد من الدوري.

طالع من هنا.. كيف يفكر خوسيه ريبيرو لمواجهة فاركو؟

ويدخل لفريق الأحمر مواجهة فاركو بحثًا عن حصد النقاط الثلاثة، لتصحيح المسار في الدوري الممتاز، خاصة وسط التوقعات الكبيرة المنتظرة من القوام الحالي للفريق، بعد التدعيمات الصيفية التي جاءت على مستوى عالٍ، مع إدارة فنية جديدة.

ويملك الأهلي سجلًا حافلًا من الانتصارات ضد فاركو، في تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين بمسابقة الدوري، بعدما استطاع الانتصار في 6 مواجهات، بينما تعادلا مرتين، وتعتبر أكبر نتيجة بينهما، هي الفوز (6-0)، في مواجهة الموسم الماضي.

طالع من هنا.. قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة فاركو

ويملك الأهلي في رصيده نقطة واحدة، بعد التعادل في أولى مباراة من الموسم الجديد مع مودرن سبورت، كما لدى فاركو نقطة واحدة أيضًا، بعدما تعادل دون أهداف مع إنبي.

ويدير مباراة الأهلي ضد فاركو، طاقم تحكيم مكون من: محمد معروف حكم ساحة، سامي هلهل مساعد أول، عدي عيد مساعد ثاني، وهيثم عثمان حكم رابع، بينما يتواجد في غرفة الفيديو الحكم وائل فرحان ويساعده يوسف البساطي.

طالع من هنا.. 6 لاعبين خارج الأهلي في لقاء فاركو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد فاركو، التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

بطاقة المباراة

طرفا المباراة: الأهلي ضد فاركو.

التوقيت: التاسعة مساء اليوم الجمعة.

المكان: ستاد القاهرة الدولي.

الحدث: الجولة الثانية من الدوري المصري.

حكم الساحة: محمد معروف.

القناة الناقلة: أون سبورت 1.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري فاركو

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520322/الأهلي-ضد-فاركو-البصمة-الأولى-تراود-ريبيرو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الأهلي ضد فاركو.. البصمة الأولى تراود ريبيرو", "alternativeHeadline":"موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري والقناة", "description": "يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مرتقبة ضد نظيره فريق فاركو، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/76-1-2025_8_15_1_26.webp", "keywords": "الأهلي,فاركو,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520322/الأهلي-ضد-فاركو-البصمة-الأولى-تراود-ريبيرو", "articleBody": "يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مرتقبة ضد نظيره فريق فاركو، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.الأهلي ضد فاركوتحظى مباراة الأهلي ضد فاركو بأهمية إضافية، بعدما استهل الفريق الأحمر حملة الدفاع عن لقبه بتعادل إيجابي (2-2) أمام مودرن سبورت، وسط أداء باهت لم يكن كالمتوقع.حيث إن الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني، كان بعدما انتهى من رحلة كأس العالم للأندية في أمريكا، قد حصل على فترة إجازة، ثم خاض 5 مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد من الدوري.طالع من هنا.. كيف يفكر خوسيه ريبيرو لمواجهة فاركو؟ويدخل لفريق الأحمر مواجهة فاركو بحثًا عن حصد النقاط الثلاثة، لتصحيح المسار في الدوري الممتاز، خاصة وسط التوقعات الكبيرة المنتظرة من القوام الحالي للفريق، بعد التدعيمات الصيفية التي جاءت على مستوى عالٍ، مع إدارة فنية جديدة.ويملك الأهلي سجلًا حافلًا من الانتصارات ضد فاركو، في تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين بمسابقة الدوري، بعدما استطاع الانتصار في 6 مواجهات، بينما تعادلا مرتين، وتعتبر أكبر نتيجة بينهما، هي الفوز (6-0)، في مواجهة الموسم الماضي.طالع من هنا.. قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة فاركوويملك الأهلي في رصيده نقطة واحدة، بعد التعادل في أولى مباراة من الموسم الجديد مع مودرن سبورت، كما لدى فاركو نقطة واحدة أيضًا، بعدما تعادل دون أهداف مع إنبي.ويدير مباراة الأهلي ضد فاركو، طاقم تحكيم مكون من: محمد معروف حكم ساحة، سامي هلهل مساعد أول، عدي عيد مساعد ثاني، وهيثم عثمان حكم رابع، بينما يتواجد في غرفة الفيديو الحكم وائل فرحان ويساعده يوسف البساطي.طالع من هنا.. 6 لاعبين خارج الأهلي في لقاء فاركوومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد فاركو، التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.بطاقة المباراةطرفا المباراة: الأهلي ضد فاركو.التوقيت: التاسعة مساء اليوم الجمعة.المكان: ستاد القاهرة الدولي.الحدث: الجولة الثانية من الدوري المصري.حكم الساحة: محمد معروف.القناة الناقلة: أون سبورت 1.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/76-1-2025_8_15_1_26.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 15T01:52: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-15T01:54:07+03:00", "datePublished" : "2025-08-15T01:52:00+03:00" }