كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. وداع منتخب اليد.. اكتساح مصر للسلة.. وقائمة الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:18 ص 15/08/2025
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة

نشر يلا كورة عدد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم أمس الخميس، يأتي على رأسها الوداع الدرامي لمنتخب مصر تحت 19 سنة من بطولة العالم لكرة اليد.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

وداع منتخب اليد الدرامي

ودع منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، بطولة العالم تحت 19 عامًا، من الدور ربع النهائي، على يد المنتخب الإسباني.

منتخب السلة يكتسح السنغال

حسم المنتخب المصري لكرة السلة للرجال تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا "أفروباسكت" 2025، المقامة في أنجولا.

إصابة ياسر إبراهيم

أعلن أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، غياب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، عن مباراة فاركو القادمة.

الزمالك يسوي مستحقات جوميز

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تسوية المستحقات المتأخرة والأمور المالية مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض وجهازه المعاون.

قائمة الأهلي لمباراة فاركو

استقر الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب النادي الأهلي، على ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري.

غيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي عددا من اللاعبين خلال مواجهة فاركو، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

رسائل فيريرا

لا ينظر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك سوى لتحقيق الفوز حتى إذا كان يواجه الأهلي، كاشفًا عن إمكانية ظهور عناصر جديدة في لقاء المقاولون العرب.

انتصار بيراميدز

فاز بيراميدز أمام ضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

صحوة المصري

واصل المصري البورسعيدي انتصاراته في الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على طلائع الجيش مساء أمس الخميس.

صفقات سيدات الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع 3 لاعبات، لتدعيم صفوف فريق السيدات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك الأهلي الدوري المصري منتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر لكرة السلة

