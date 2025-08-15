المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل الأهلي المتوقع.. 4 تغييرات.. مفاضلة هجومية.. ومحاولة لإشراك ديانج أمام فاركو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:09 ص 15/08/2025
الأهلي

النادي الأهلي

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب، لخوض مواجهة فريق فاركو، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه فاركو، مساء اليوم الجمعة، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى، للموسم الجديد لبطولة الدوري.

طالع من هنا.. قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة فاركو

تشكيل الأهلي المتوقع

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو، عدد تغييرات عن المباراة السابقة أمام مودرن سبورت، تبدأ من حراسة المرمى، بعودة محمد الشناوي بدلًا من مصطفى شوبير.

بينما في قلب الدفاع، يعود المغربي أشرف داري لتعويض ياسر إبراهيم الغائب للإصابة، كما يبدأ كريم فؤاد أساسيًا في الناحية اليسرى بدلًا من محمد شكري.

التغييرات طالت وسط الملعب أيضًا، حيث إن أحمد نبيل كوكا يظهر في التشكيل المتوقع بدلًا من أحمد رضا، كما علم مراسل "يلا كورة" أن هناك محاولات لدخول أليو ديانج في هذا المركز.

طالع من هنا.. كيف يفكر خوسيه ريبيرو لمواجهة فاركو؟

بينما الثلث الأمامي، يشهد مفاضلة واحدة لم تُحسم، بين تواجد محمد مجدي أفشة أو المغربي أشرف بنشرقي، ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد.

الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي (محمد مجدي أفشة)، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد شريف.

طالع من هنا.. 6 لاعبين خارج الأهلي في لقاء فاركو

وتنطلق مباراة الأهلي ضد فاركو، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ويديرها تحكيميًا، الحكم محمد معروف.

الأهلي الدوري المصري الممتاز فاركو خوسيه ريبيرو

