استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب، لخوض مواجهة فريق فاركو، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه فاركو، مساء اليوم الجمعة، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى، للموسم الجديد لبطولة الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو، عدد تغييرات عن المباراة السابقة أمام مودرن سبورت، تبدأ من حراسة المرمى، بعودة محمد الشناوي بدلًا من مصطفى شوبير.

بينما في قلب الدفاع، يعود المغربي أشرف داري لتعويض ياسر إبراهيم الغائب للإصابة، كما يبدأ كريم فؤاد أساسيًا في الناحية اليسرى بدلًا من محمد شكري.

التغييرات طالت وسط الملعب أيضًا، حيث إن أحمد نبيل كوكا يظهر في التشكيل المتوقع بدلًا من أحمد رضا، كما علم مراسل "يلا كورة" أن هناك محاولات لدخول أليو ديانج في هذا المركز.

بينما الثلث الأمامي، يشهد مفاضلة واحدة لم تُحسم، بين تواجد محمد مجدي أفشة أو المغربي أشرف بنشرقي، ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد.

الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي (محمد مجدي أفشة)، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد شريف.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد فاركو، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ويديرها تحكيميًا، الحكم محمد معروف.