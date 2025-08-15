المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أون سبورت تعلن الأستوديو التحليلي ومعلق مباراة الأهلي وفاركو في الدوري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:24 ص 15/08/2025
الأهلي وفاركو

الأهلي وفاركو

يستعد الأهلي لمواجهة فاركو في مباراة مرتقبة بين الفريقين، والتي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري 2-2 وتعادل أيضًا فاركو مع إنبي سلبيًا في نفس الأسبوع.

جدول ترتيب بطولة الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

وتذاع مباراة الأهلي وفاركو، على قناة أون سبورت1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة فاركو، وهو أت من تعادل مخيب للآمال في الجولة الأولى من الدوري أمام مودرن سبورت.

جدول مباريات اليوم

معلق مباراة الأهلي وفاركو

وأسندت إدارة قنوات أون سبورت مهمة التعليق على المباراة إلى محمد الكواليني.

الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وفاركو

ويبدأ الأستوديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا ويقوده الإعلامي تامر صقر ويستضيف حازم إمام ووليد صلاح الدين للتحليل.

تابع بث مباشر دقيقة بدقيقة لمباراة الأهلي وفاركو من هنا

 

الأهلي الدوري المصري فاركو ريبيرو

التعليقات

