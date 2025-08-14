المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
الإسماعيلي يعلن.. إصابة مروان حمدي بكسرين في قدمه.. ومدة غيابه

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:40 م 15/08/2025
مروان حمدي

مروان حمدي

كشف نادي الإسماعيلي، عن تفاصيل إصابة مروان حمدي مهاجم الفريق، التي تعرض لها في مباراة بيراميدز في الدوري المصري.

وأصيب مروان حمدي، خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، ليخرج محمولًا عن نقالة.

الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة مروان حمدي 

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي، إن مروان حمدي، أصيب بكسرين في المشطية الخامسة بقدمه اليمنى.

وأوضح مجدي الباز، طبيب نادي الإسماعيلي أن مروان حمدي، سيحتاج شهر للتعافي من الإصابة والعودة من جديد.

وخسر الإسماعيلي بهدف نظيف أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الخميس على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي دون فوز

ويبقى الإسماعيلي دون فوز بعد الجولة الثانية من الدوري المصري، حيث إنه كان قد تعادل في المباراة الأولى أمام بتروجيت.

ويمتلك الإسماعيلي نقطة وحيدة، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الإسماعيلي من أزمة إيقاف القيد للموسم الثاني على التوالي؛ بسبب قضايا متعلقة بشكاوى لاعبين سابقين في الفريق لعدم حصولهم على مستحقاتهم.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز مروان حمدي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

