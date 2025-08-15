المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صاروخية بعيدة المدى.. هدف شحاتة الأفضل في الجولة الأولى من الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:03 م 15/08/2025
محمد شحاتة

احتفال محمد شحاتة بالهدف

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، حصول محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك، في شباك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، على أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك كان قد انتصر على سيراميكا كليوباترا (2-0)، في أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري المصري، بالموسم الجديد 2025-26، في المواجهة التي أقيمت على ستاد هيئة قناة السويس.

هدف شحاتة الأفضل

وأعلنت رابطة الأندية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "بتصويت الجماهير، تصويبة محمد شحاتة أفضل هدف في الجولة الأولى".

هدف محمد شحاتة في شباك سيراميكا كليوباترا كان مميزًا واستثنائيًا، بعدما قرر اللاعب التسديد بالقرب من وسط الملعب قليلًا، بعد وجد محمد بسام متقدمًا خارج مرماه، في الثواني الأخيرة من المباراة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، في تمام التاسعة مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

ويملك الزمالك في رصيده 3 نقاط بفضل الانتصار الثمين على حساب سيراميكا كليوباترا، بينما لم يحصد المقاولون العرب اي نقطة، بعد سقوطه أمام زد في انطلاقة الدوري المصري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الممتاز رابطة الأندية محمد شحاتة

