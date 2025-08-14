المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تحذير وغرامة بالمرة الأولى.. ماذا تقول اللائحة في حالة محمود مرعي أمام الإسماعيلي؟

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:44 م 15/08/2025
حسين الشحات ومحمود مرعي

محمود مرعي

أثار محمود مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الجدل بعد مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز فاز بهدف نظيف أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واقعة غريبة من محمود مرعي

وشهدت المباراة، ارتداء محمود مرعي قميصًا غير قميصه المعتاد مع بيراميدز، حيث يرتدي رقم 3، لكنه دخل المباراة وهو مرتديًا رقم 5، الخاص بزميله علي جبر.

رابطة الأندية، حذرت من ارتداء أي لاعب لقميصه المعتاد المسجل في كشوفات النادي.

لائحة الدوري المصري

وبحسب لائحة رابطة الأندية، فإنه لا يجوز لأي لاعب أن يحمل رقما غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة، ويجب أن يكون الرقم واحد على جميع ملابس اللاعب وحسبما هو موضح في التعاميم المبلغة للأندية بذلك.

ومن يخالف تلك القواعد، يتم إنذار النادي مع فرض غرامة مالية تقدر بـ 10000 ألف جنيه مصري في المرة الأولى، وحال تكرار الأمر، تزيد العقوبة بواقع 10000 جنيه مصري عن كل مرة.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري بيراميدز محمود مرعي الإسماعيلي، رابطة الأندية لائحة الدوري

