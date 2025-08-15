كتب - محمد همام وأحمد شاكر:

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول نادي الزمالك، بقيادة مديره الرياضي جون إدوارد، التعاقد مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، متوسط ميدان فريق بتروجيت، لتدعيم صفوف "الفارس الأبيض".

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تمسك بالانتقال إلى الزمالك، حيث مارس ضغوطًا على إدارة النادي البترولي من أجل السماح له بالرحيل، إلا أن إدارة بتروجيت رفضت التفريط في خدماته.

واستمر مسلسل مفاوضات الزمالك مع حمدان حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، دون أن يتغير موقف إدارة بتروجيت، التي وافقت لاحقًا على رحيله في يناير المقبل، خاصة أن عقده ينتهي في يناير 2026.

وبحسب ما علمه "يلا كورة"، فإن الاتفاق تم على انتقال حمدان مقابل 20 مليون جنيه، في حين أن عرض الزمالك خلال الصيف بلغ 40 مليون جنيه.

الانقطاع مستمر

كشف مصدر لـ"يلا كورة"، اليوم الجمعة، أن اللاعب حامد حمدان ما زال منقطعًا عن التدريبات الجماعية، حيث غاب عن قائمة فريقه في مباراتي الإسماعيلي بالجولة الأولى، وكهرباء الإسماعيلية في الجولة الثانية.

وأضاف المصدر أن غياب حمدان يأتي في ظل تمسكه بالرحيل إلى الزمالك، وعدم رغبته في الاستمرار مع بتروجيت خلال الفترة الحالية.

تعليق رسمي

علّق سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، على موقف حامد حمدان ومستقبله مع الفريق، في ظل اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.

وقال سيد عيد، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "إدارة بتروجيت لم ترفض رحيل حمدان، لكننا نسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وظروف النادي لا تسمح حاليًا بالتفريط في اللاعبين."

ضغوطات نفسية

من جانبه، علّق حامد حمدان على موقف ناديه، ورفض بيعه إلى الزمالك، من خلال رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على منصة "إنستجرام"، قال فيها:

"مساء الخير، أما بعد: عمومًا، الإنسان يمر بضغوطات نفسية، مما يؤدي إلى العزلة وضيق الخاطر.. الحمد لله."

وكان حمدان قد انتقل إلى صفوف بتروجيت قادمًا من المجد السكندري في صيف 2023، ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2026، مما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، على أن ينتقل مجانًا في صيف 2026.