المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ما زال ينتظر.. حمدان ينقطع عن بتروجيت من أجل حلم الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:41 م 15/08/2025
حامد حمدان لاعب بتروجيت

حامد حمدان لاعب بتروجيت

كتب - محمد همام وأحمد شاكر:

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول نادي الزمالك، بقيادة مديره الرياضي جون إدوارد، التعاقد مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، متوسط ميدان فريق بتروجيت، لتدعيم صفوف "الفارس الأبيض".

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تمسك بالانتقال إلى الزمالك، حيث مارس ضغوطًا على إدارة النادي البترولي من أجل السماح له بالرحيل، إلا أن إدارة بتروجيت رفضت التفريط في خدماته.

واستمر مسلسل مفاوضات الزمالك مع حمدان حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، دون أن يتغير موقف إدارة بتروجيت، التي وافقت لاحقًا على رحيله في يناير المقبل، خاصة أن عقده ينتهي في يناير 2026.

وبحسب ما علمه "يلا كورة"، فإن الاتفاق تم على انتقال حمدان مقابل 20 مليون جنيه، في حين أن عرض الزمالك خلال الصيف بلغ 40 مليون جنيه.

الانقطاع مستمر

كشف مصدر لـ"يلا كورة"، اليوم الجمعة، أن اللاعب حامد حمدان ما زال منقطعًا عن التدريبات الجماعية، حيث غاب عن قائمة فريقه في مباراتي الإسماعيلي بالجولة الأولى، وكهرباء الإسماعيلية في الجولة الثانية.

وأضاف المصدر أن غياب حمدان يأتي في ظل تمسكه بالرحيل إلى الزمالك، وعدم رغبته في الاستمرار مع بتروجيت خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضًا..

كواليس مفاوضات الزمالك لضم حمدان

تعليق رسمي

علّق سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، على موقف حامد حمدان ومستقبله مع الفريق، في ظل اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.

وقال سيد عيد، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "إدارة بتروجيت لم ترفض رحيل حمدان، لكننا نسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وظروف النادي لا تسمح حاليًا بالتفريط في اللاعبين."

ضغوطات نفسية

من جانبه، علّق حامد حمدان على موقف ناديه، ورفض بيعه إلى الزمالك، من خلال رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على منصة "إنستجرام"، قال فيها:

"مساء الخير، أما بعد: عمومًا، الإنسان يمر بضغوطات نفسية، مما يؤدي إلى العزلة وضيق الخاطر.. الحمد لله."

وكان حمدان قد انتقل إلى صفوف بتروجيت قادمًا من المجد السكندري في صيف 2023، ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2026، مما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، على أن ينتقل مجانًا في صيف 2026.

الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي بتروجيت كهرباء الإسماعيلية حامد حمدان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520359/ما-زال-ينتظر-حمدان-ينقطع-عن-بتروجيت-من-أجل-حلم-الزمالك", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"ما زال ينتظر.. حمدان ينقطع عن بتروجيت من أجل حلم الزمالك", "alternativeHeadline":"حمدان ينقطع عن بتروجيت من أجل حلم الزمالك", "description": "في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول نادي الزمالك، بقيادة مديره الرياضي جون إدوارد، التعاقد مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، متوسط ميدان فريق بتروجيت، لتدعيم صفوف "الفارس الأبيض". ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/13/332025_7_13_14_49.webp", "keywords": "حامد حمدان,الدوري المصري,بتروجيت,الزمالك,الإسماعيلي,كهرباء الإسماعيلية", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520359/ما-زال-ينتظر-حمدان-ينقطع-عن-بتروجيت-من-أجل-حلم-الزمالك", "articleBody": "كتب - محمد همام وأحمد شاكر:في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول نادي الزمالك، بقيادة مديره الرياضي جون إدوارد، التعاقد مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، متوسط ميدان فريق بتروجيت، لتدعيم صفوف "الفارس الأبيض".اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تمسك بالانتقال إلى الزمالك، حيث مارس ضغوطًا على إدارة النادي البترولي من أجل السماح له بالرحيل، إلا أن إدارة بتروجيت رفضت التفريط في خدماته.واستمر مسلسل مفاوضات الزمالك مع حمدان حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، دون أن يتغير موقف إدارة بتروجيت، التي وافقت لاحقًا على رحيله في يناير المقبل، خاصة أن عقده ينتهي في يناير 2026.وبحسب ما علمه "يلا كورة"، فإن الاتفاق تم على انتقال حمدان مقابل 20 مليون جنيه، في حين أن عرض الزمالك خلال الصيف بلغ 40 مليون جنيه.الانقطاع مستمركشف مصدر لـ"يلا كورة"، اليوم الجمعة، أن اللاعب حامد حمدان ما زال منقطعًا عن التدريبات الجماعية، حيث غاب عن قائمة فريقه في مباراتي الإسماعيلي بالجولة الأولى، وكهرباء الإسماعيلية في الجولة الثانية.وأضاف المصدر أن غياب حمدان يأتي في ظل تمسكه بالرحيل إلى الزمالك، وعدم رغبته في الاستمرار مع بتروجيت خلال الفترة الحالية.اقرأ أيضًا..كواليس مفاوضات الزمالك لضم حمدانتعليق رسميعلّق سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، على موقف حامد حمدان ومستقبله مع الفريق، في ظل اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.وقال سيد عيد، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "إدارة بتروجيت لم ترفض رحيل حمدان، لكننا نسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وظروف النادي لا تسمح حاليًا بالتفريط في اللاعبين."ضغوطات نفسيةمن جانبه، علّق حامد حمدان على موقف ناديه، ورفض بيعه إلى الزمالك، من خلال رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على منصة "إنستجرام"، قال فيها:"مساء الخير، أما بعد: عمومًا، الإنسان يمر بضغوطات نفسية، مما يؤدي إلى العزلة وضيق الخاطر.. الحمد لله."وكان حمدان قد انتقل إلى صفوف بتروجيت قادمًا من المجد السكندري في صيف 2023، ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2026، مما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، على أن ينتقل مجانًا في صيف 2026.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/13/332025_7_13_14_49.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 15T18:41: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-15T18:41:26+03:00", "datePublished" : "2025-08-15T18:41:00+03:00" }