بأقدام شيكا.. كهرباء الإسماعيلية يفتتح رصيده التهديفي في الدوري المصري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:31 م 15/08/2025
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

نجح فريق كهرباء الإسماعيلية في تسجيل أول أهدافه في تاريخه بدوري الأضواء، أمام بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

افتتح محمد السيد "شيكا" التسجيل لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 54، ليقلص الفارق بعد تأخر فريقه بهدفين سجلهما بتروجيت عبر أحمد بحبح في الدقيقة الثامنة وبدر موسى في الدقيقة 22.

ماذا فعل فريق كهرباء الإسماعيلية في أول مباراة له في الدوري الممتاز؟

ولم يتأخر كهرباء الإسماعيلية كثيرًا، حيث أضاف سيف الخشاب هدف التعادل في الدقيقة 57.

ويشارك فريق كهرباء الإسماعيلية في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، بعد صعوده المميز من دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد استهل مشواره في الدوري الممتاز بخسارة أمام الجونة بهدف دون رد في الجولة الأولى.

صفقات كهرباء الإسماعيلية في الميركاتو الصيفي

موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة

ويتطلع فريق كهرباء الإسماعيلية الآن إلى مواصلة تحسين أدائه عندما يحل ضيفًا على البنك الأهلي في الجولة الثالثة.

بينما يواجه بتروجيت فريق وادي دجلة في نفس الجولة.

الدوري المصري بتروجيت كهرباء الإسماعيلية بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية مباراة كهرباء الإسماعيلية القادمة

