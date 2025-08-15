نجح فريق كهرباء الإسماعيلية في تسجيل أول أهدافه في تاريخه بدوري الأضواء، أمام بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

افتتح محمد السيد "شيكا" التسجيل لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 54، ليقلص الفارق بعد تأخر فريقه بهدفين سجلهما بتروجيت عبر أحمد بحبح في الدقيقة الثامنة وبدر موسى في الدقيقة 22.

ولم يتأخر كهرباء الإسماعيلية كثيرًا، حيث أضاف سيف الخشاب هدف التعادل في الدقيقة 57.

ويشارك فريق كهرباء الإسماعيلية في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، بعد صعوده المميز من دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد استهل مشواره في الدوري الممتاز بخسارة أمام الجونة بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويتطلع فريق كهرباء الإسماعيلية الآن إلى مواصلة تحسين أدائه عندما يحل ضيفًا على البنك الأهلي في الجولة الثالثة.

بينما يواجه بتروجيت فريق وادي دجلة في نفس الجولة.