كلام فى الكورة
بث مباشر يلا كورة.. الأهلي يواجهة فاركو بتغييرات قوية في الجولة الثانية من الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:45 م 15/08/2025
أحمد رضا - الأهلي

الأهلي يواجه فاركو بطموح الفوز الأول في الدوري

يواجه النادي الأهلي نظيره فاركو، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة يطمح فيها المارد الأحمر لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

وأجرى الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب خوسيه ريبييرو 4 تغييرات في التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة مودرن سبورت.

في خط الدفاع، يعود المدافع المغربي أشرف داري ليحل محل ياسر إبراهيم المصاب، بينما يشارك كريم فؤاد أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بدلاً من محمد شكري.

وفي وسط الملعب، يظهر المالي أليو ديانج كبديل لأحمد رضا، بينما يعزز الجناح أشرف بنشرقي خط الهجوم لإضفاء المزيد من الحيوية والفعالية.

تحليل مباراة الاهلي ضد فاركو

ويسعى الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات وتأكيد هيمنته المحلية بعد بداية متعثرة هذا الموسم.

وتمثل المباراة أمام فاركو فرصة مثالية للفريق لتصحيح المسار، خاصة مع الدعم الجماهيري المتوقع والتشكيلة المعززة بالتغييرات التكتيكية.

ويقدم موقع "يلا كورة" عبر حسابه على فيسبوك بثًا مباشرًا للمباراة، يتضمن تحليلًا فنيًا لتشكيل الفريقين وتوقعات فرص الفوز، بمشاركة المحلل محمد يسري وتقديم محمد الهادي.

النادي الأهلي الجولة الثانية الدوري المصري الممتاز مودرن سبورت فاركو أشرف داري أليو ديانج كريم فؤاد أشرف بنشرقي يلا كورة الأهلي ضد فاركو

