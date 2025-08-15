أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو التشكيل الرسمي الذي سيبدأ به مواجهة الأهلي المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد فاركو في التاسعة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تغيير وحيد في تشكيل فاركو أمام الأهلي

ولم يستطع الأهلي وفاركو من تحقيق الانتصار في الجولة الأولى بعدما تعادلا ضد مودرن سبورت (2-2)، وإنبي (0-0).

ويدخل فاركو مواجهة الأهلي بتغيير وحيد بمشاركة أحمد البحراوي بدلًا من حسين حسني.

وجاء تشكيل فاركو أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل.

الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، أحمد البحراوي، محمد فخري، محمود فرحات.

الهجوم: كريم الطيب.

