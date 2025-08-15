المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كريم الطيب يقود الهجوم.. تشكيل فاركو أمام الأهلي في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:48 م 15/08/2025
فاركو

فاركو

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو التشكيل الرسمي الذي سيبدأ به مواجهة الأهلي المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد فاركو في التاسعة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

طالع مباريات الدوري المصري من هنا

تغيير وحيد في تشكيل فاركو أمام الأهلي

ولم يستطع الأهلي وفاركو من تحقيق الانتصار في الجولة الأولى بعدما تعادلا ضد مودرن سبورت (2-2)، وإنبي (0-0).

ويدخل فاركو مواجهة الأهلي بتغيير وحيد بمشاركة أحمد البحراوي بدلًا من حسين حسني.

كيف استعد فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور)

وجاء تشكيل فاركو أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل.

الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، أحمد البحراوي، محمد فخري، محمود فرحات.

الهجوم: كريم الطيب.

تشكيل الأهلي.. ديانج وبنشرقي ضمن 4 تغييرات أمام فاركو

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

الأهلي الدوري المصري فاركو

