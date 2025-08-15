المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الشناوي بديلاً.. مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة فاركو بالدوري

محمد همام

كتب - محمد همام

07:56 م 15/08/2025
الشناوي

محمد الشناوي حارس فريق الأهلي

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهدت القائمة تواجد الحارس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، في حين قرر ريبيرو مواصلة الاعتماد على مصطفى شوبير، الذي شارك في لقاء الجولة الماضية أمام مودرن سبورت.

وكانت مباراة الأهلي ومودرن سبورت قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

للتعرّف على التشكيل الأساسي للأهلي.. اضغط هنا

مقاعد بدلاء الأهلي أمام فاركو

محمد الشناوي

أحمد رمضان

أحمد رضا

نيتس جراديشار

محمد شكري

حسين الشحات

محمد مجدي "أفشة"

طاهر محمد طاهر

أحمد نبيل

وبهذا، يشهد اللقاء عودة كل من حسين الشحات وأحمد رمضان إلى قائمة الفريق، بعد غيابهما عن الجولة الافتتاحية.

طموح الانتصار الأول

ويسعى الأهلي إلى تحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم، بعدما استهل مشواره بالتعادل في الجولة الأولى، في المقابل، تعادل فاركو مع إنبي سلبيًا في مستهل مشواره بالبطولة.

طالع أيضًا.. ترتيب الدوري المصري

الأهلي الدوري المصري محمد الشناوي فاركو الأهلي وفاركو مقاعد بدلاء الأهلي

